路痴女友惱羞嗆聲：先安撫我！他暴怒「教太多次了」　網友全戰翻

▲原PO女友迷路後爆氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／綜合報導

一名男網友抱怨，女友常常在同一條路迷路，交了很多次都記不住，最後氣得跟對方討論時，女友竟爆氣說「好，下次我再迷路了也不會找你」，讓他無法接受。對此，網友也分為兩派大戰。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO出與女友的對話截圖；原PO表示，女友每次都不看、不記路，最後走錯了又跑來怪他，討論之後又變成「不站在她的角度想」，「有時候應該給一些機會教育，而不是盲目跟隨他的想法」。

對話中可以看到，原PO對女友說「就事論事，不是甚麼都站在妳角度」，而女友也爆氣說，「有沒有想過有些事我就是不想你就事論事。我是你女朋友，不是每件事都要就事論事，當我在慌張的時候，你卻不能穩定我的情緒，而是先罵我就我開導航自己走」。

▲原PO女友最後說下氣話。（圖／翻攝爆料公社）



「因為我教太多次了」見原PO無奈地回應，女友也賭氣地說，「好，下次我再迷路了，我也不會找你」，兩人便開始冷戰。

有網友砲轟原PO說，「至少他找的是你，不是別人」、「難道她向別人求助比較好嗎？」、「那麼多人清楚要站在女友的角度，你不幫她，有一天會出現幫她的人，就不需要你了」、「是我的話…當下會先幫助她解決問題，等事情解決完了之後，再來做事情的後續檢討」。

也有人站在原PO那方說，「怎感覺就是單純公主癌發作而已」、「我自己也是路癡，還是會記路、不然就自己查地圖」、「她不是需要男友，是需要鎮靜劑還有工具人」、「她就是吃定你每次都會幫她，反正迷路找我男友就好啦，幹嘛記？去你的情緒穩定，你的情緒最大，男友管他去屎，你不是公主病，是有病」。

▼網友也分成兩派戰翻。（圖／翻攝爆料公社）

