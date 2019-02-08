拼經濟要先接地氣！　陳筱諭：搞懂農業才能拼經濟！

▲台南市第二選區立委補選參選人陳筱諭，跑攤巧遇國民黨參選人謝龍介同框互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委補選參選人陳筱諭2月8日中午跑攤巧遇國民黨參選人謝龍介同框互動，對於謝龍介不斷拜託選民，給他8個月賣農產品，做不到，就辭立委！陳筱諭認為，選立委不能只會練口才，而是要拼內才（內在），搞懂在地農業問題，才能拼對經濟！

台南麻豆清水殿8日舉辦平安宴，立委補選參選人陳筱諭與謝龍介不約而同到場拉票，兩人逐桌敬酒碰面打招呼，相互為對方加油。陳筱諭說謝龍介上台致詞時，不斷高喊，希望鄉親給他機會，8個月立委期間一定全力為農民賣農產品，如果做不到，他立刻辭職！

對於謝龍介台上慷慨激昂的演出，陳筱諭則表示，要拼經濟，得先接地氣，一嘴好口才，如果没內才（內在），拼經濟喊得再大聲，也解決不了在地農民的問題！

陳筱諭說，台南麻豆文旦盛名全國皆知，有人特地到麻豆買麻豆文旦紙箱，裝的卻不是麻豆在地的文旦，都只是想沾光賣個好價錢，這些問題，只有在地農民才知道，外地人搞不清楚，只說要幫賣農產品，最後，錢都賺到別人口袋裡，這種拼經濟，根本不是台南在地農民要的拼經濟！

陳筱諭表示，生意人表裡不一也就算了，現在就連立委補選，也有人想用這種魚目混珠的把戲來騙選票！有人講的是國文，裡面卻是說英文，不斷畫著前瞻大餅，想騙台南市民；有人表面畫一條龍，裡面卻是白海豚，嘴上說要拼經濟，私下卻滿是政治算計，只想為政黨多爭一席！

陳筱諭說，只有她是表裡如一，土生土長的在地青年；能真正接地氣，才懂得為在地農民拼經濟！