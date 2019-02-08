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嘉義新創茶旅遊　承億文旅桃城茶樣子帶你來找茶

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▲▼ 桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森攝）

▲桃城茶樣子以阿里山茶為主題，打造找茶新旅程。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高山茶國際知名，位於嘉義市忠孝路上全白建築的桃城茶樣子，是全亞洲首座以「高山茶」為主題體驗文創設計旅店，只見外觀以茶箱樣貌幾何堆疊，打造極簡風格。館方試圖由外至內以茶交友，讓每位旅人藉由聽見茶、聞到茶、看到茶、摸到茶、食到茶、感覺到茶等六感體驗，讓旅人完全沉浸在茶的世界。

▲▼ 桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森攝，下同）


入館後，只見讓人沒有壓迫感的挑高寬敞大廳，入口玄關處先是以綠草、木牆搭配反射人影的玻璃牆，拼湊出「茶」字樣貌，讓人開始期待茶的元素如何能在旅程中發揮的淋漓盡致。

▲▼ 桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森攝）

而大廳裡茶倉故事牆，陳設舊式旅行箱與古樸茶碗茶具，過去製茶的相關工具，甚至櫃台人員禮貌且熱絡的迎賓茶招待，不難感受到館方為期待讓旅人們有溫度的入住，在那溫熱的迎賓茶遞上後就已隨茶香四處蔓延。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森攝，下同）

館內每層樓的玄關設計特別以「詩意的茶旅行」為題，引領每位旅人進入客房，客房設計巧妙將阿里山，與嘉義在地山城風景打造成一間間藝術客房，館方甚至巧妙安排將小茶具放置茶籃內，讓旅人們可以與家人、朋友在房內來場簡單的茶敘。

▲▼ 桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森攝，下同）

另外，館方另外提供展演策展空間、茶染手作體驗、還有晚間頂樓無邊際酒吧甚至以茶入酒，都細膩的以茶元素來勾勒出每位旅人對旅程的期待。

▲▼ 桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森攝）

承億文旅桃城茶樣子

電話: +886-5-2280-555
傳真: +886-5-2718-529
網址: http://www.hotelday.com.tw/hotel04.aspx
電郵: tea@hotelday.com.tw

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關鍵字：承億文旅,桃城茶樣子

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