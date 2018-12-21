知名旅店耶誕大餐　台式鹹湯圓入菜法式料理

▲▼耶誕節將至，嘉義知名旅店引進應景耶誕大餐，更將台式鹹湯圓入菜法式料理。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

法式鹹湯圓，你吃過嗎?!27歲旅外法餐主廚鍾政霖在承億集團創辦人戴俊郎的邀請下，帶領「隨處樂料理廚房」團隊進駐嘉義體驗式設計旅店「承億文旅桃城茶樣子」將慢活飲食導入嘉義。21日記者會大秀刀工廚藝現切伊比利火腿，白蘭地酒香炙燒牛，再送上「法式鹹湯圓」，不僅吸引現場目光挑逗著饕客味蕾，更讓現場驚呼聲連連。

「隨處樂料理廚房」試營運便在嘉義引起討論，成為嘉義約會用餐新地標，更搭配聖誕節及台灣時令冬至，推出限定優惠，只要預約二客時尚饕客套餐，就「法式香草烤半雞」，讓香噴酥脆烤雞搭配耶誕餐點，增添不少過節氣氛。不僅如此，更以華人節慶冬至為發想，將鹹湯圓入菜，歲末推出限定新菜「醋味芥菜湯襯糯米鴨肉丸」，打造台灣靈魂的西式餐點，與冬日氣息呼應，暖心也暖胃。

除此之外，更在嘉義首創引進西班牙J5伊比利火腿，約七公斤重的火腿價值十萬餘元，主廚更在開幕活動現場上演開腿現片秀，薄薄一片約0.2公分，價值約50-60元，是西班牙當地最可口的餐前開胃菜，品嘗起來有濃郁肉味及榛果香氣。

主廚兼負責人鍾政霖，擁有11年的豐富西餐料理經驗，店名取名「隨處樂」盼來用餐的旅人都能隨意、相處、同樂，細細品味難以忘懷的法式浪漫饗宴，餐廳採用當季時令食材、法式烹飪手法及北歐料理方式，兼具擺盤設計美感，刺激饕客視覺與味蕾的雙重滿足。

承億文旅董事長戴俊郎說：現在提倡北漂、南漂，其實嘉義也是很適合落腳創業的城市，而支持年輕人實踐夢想是我們的企業宗旨，希望青年能根留嘉義、創造共好的表現。



「隨處樂料理廚房」即日起推出優惠套餐，商業午間套餐NT399+10%起、法式經典套餐NT699+10%起等，希望以平易近人的價格，讓饕客品嘗精緻的法式料理。