快訊／華航機師罷工取消27航班　總經理鞠躬道歉

生活中心／綜合報導

機師工會華航分會啟動「無限期罷工」，2/8起取消飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等27航班班機停飛。華航總經理謝世謙一早召開記者會，對於罷工造成旅客不便鞠躬道歉。

▲華航機師罷工，機師罷工聯署情形。（圖／記者林敬旻攝）

華航聲明如下：

針對桃園市機師職業工會本次無預警罷工，本公司已啟動緊急應變機制，秉持飛安第一、旅客優先為原則，全力調度可用人力及安排航班調整計畫，務求將影響層面降至最低。造成旅客不便與社會不安，華航在此致上最誠摯的歉意。

目前受影響航班為22班，約佔華航今日航班的一成，預計受影響旅客約4千人，華航將優先調度可用人力及航機，儘可能維持航班運作。如果人力不足，則會整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務等。對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

華航今日由松山、台中起飛航班全天正常，桃園起飛航班下午四點以前90%正常；CI192臺南-大阪、CI711高雄-馬尼拉、CI933高雄-香港航班取消，其餘高雄航班正常飛航。

針對受影響之旅客，我們儘可能安排包括聯航的其他航班，以順利將旅客送達目的地；若旅客須退票或改票亦免除受續費等費用。相關最新消息亦隨時在官網更新。

自宣布罷工之後，至目前為止之人力調度已獲得多數機師的支持，願意以社會責任為優先，支持公司履行對旅客之承諾，協助完成春節疏運之任務。華航重申，有部分會員或許因資訊揭露之不完整，不知這樣的罷工行動其實已違背雙方協議合約，希望工會以旅客權益為念，本公司從未放棄持續協商溝通的機會，請工會儘速回歸勞資協商。

