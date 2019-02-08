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想和這人交往OR結婚了！他問「進一步關鍵」何在　網狂推這點：不然很痛苦

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▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲許多人會因為某一瞬間的心動，決定和另一個人交往。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

每個人喜歡上另一個人的契機都不同，有人是一見鍾情型，也有人習慣從友情開始慢慢升溫。一名網友發文問「是什麼讓你決定跟這個人交往？」想知道大家看另一半的直覺是不是都很準，還是最後覺得自己根本看走眼。話題引發熱論，意外釣出不少留言讓人直呼浪漫，「當朋友快兩年，一個笑容確定是他了」。

一名網友在PTT的Boy-Girl版上發問「是什麼讓你決定跟這個人交往？」文中表示，因為他一直都是單身，所以無法分享自己的經驗，但還是很好奇大家是因為什麼原因，才決定想和身邊的這個人交往、甚至結婚，「遇過還沒了解對方就在一起的，雖然剛開始有一方常常跟我抱怨想分手，但他們現在還是很幸福，也很依賴彼此」。

原PO說，也有朋友很認真在分析、觀察，「即使身高不達標準（但雙方都高顏值），後來越來越喜歡，最後才決定答應他的告白」，最後他直問，不知道大家一開始對另一半的直覺都準嗎？還是最後有覺得自己看走眼了。

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▲▼兩性,愛情,感情,交往。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲不少人覺得，講話有共鳴很重要。（示意圖／PAKUTASO）

話題吸引許多人留言，「高中以前不相信一見鍾情，出社會後幾乎都一眼就確定是這個了嘻嘻」、「我一部分的朋友都是抱持著『先交往再說』的心態」、「當朋友兩年，確認對方的人格、價值觀和興趣都相同，才覺得可以在一起」、「善良溫柔脾氣好」、「認識多久不重要，只要能確定價值觀接近+互相喜歡就在一起了」、「一直請我吃壽司」、「發現有他在身邊，好事加倍快樂，壞事減半衝擊，就是他了」。

還有很多人的分享，讓原PO直呼浪漫，「如果我難受，他肯定更自責難受。交往到結婚始終如一」、「就一個笑容，就覺得是他了」。不少網友則是認為，聊天要有共鳴很重要，「以前覺得個性好又喜歡我就夠了，後來才知道聊不聊得來很重要，講話沒有共鳴真的很痛苦」、「聊得來、價值觀很像，再加上第一次見面相處就很自然放鬆」、「有聊不完的話題，覺得對方的臉可以看好久好久都不會膩」。

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關鍵字：交往,結婚,情侶,感情,兩性,男女,PTT

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