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統一要花61兆！　韓國人相信朝鮮半島未來會統一嗎？

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▲▼ 文金三會,文金會,文在寅,金正恩,南北韓高峰會,平壤高峰會談。（圖／路透社）

▲ 文在寅及金正恩於平壤高峰會談。（圖／路透社）

作者：楊智強
摘自：台灣商務出版《最陌生的鄰居：韓國》

●精選書摘

韓國首爾大學2015年8月的民調顯示，認為兩韓在未來可以統一的人數上升到86%，創下歷年來的新高。很有趣的是，南北韓雙方的交流跟金大中、盧武鉉時期相比則是少之又少（至少檯面上的接觸、檯面下就不得而知），但是相信兩韓可以在未來達成祖國統一的人數居然是有史以來最高。根據《朝鮮日報》的報導，韓國蓋洛普民調機構整理出來一個數據：從1995年（金泳三）的82%到2001年（金大中）的79.6%、2005年（盧武鉉）80%、2010年（李明博）80%、2013年（朴槿惠）74.2%。

另外，對於南北韓統一所需時間這項問題，受訪民眾回答20年以後有27.5%，而15到19年則有18%，10到14年有12.5%，而認為在10年內兩韓可以統一的人只有3.2%。所以可以看出來，雖然韓國人普遍認為統一勢在必行，但不會在近期發生。

兩韓統一的看法：右派主武力「解救」北韓人，左派主和平統一

韓國人對於兩韓統一有什麼看法呢？簡單來說韓國人通常會分為兩邊：一邊是右派憎恨北韓政權，希望以武力推翻北方，解救陷於水深火熱的同胞們（疑！？）。而另一邊則是偏向金大中總統的陽光政策，承認北韓政權的存在，並且以對話及交流來達成統一的最終目的。當然，這只是很粗糙的分類法，但是通常在韓國牽涉到兩韓議題，就會出現左右兩派不同的意見。但無論如何，兩邊對朝鮮半島統一的態度是明確的，只是方法不同罷了。

統一對兩韓來說都是一種民族主義的感情以及政府教育使然，但若回歸現實面，韓國人還是希望要達成神聖的「祖國統一」嗎？一個很有趣的案例就是由李明博推動，但被罵到臭頭的「統一稅」。

李明博在2010年除了提出自己對北韓的政策「三階段統一方案」之外，也提出向韓國公民徵收「統一稅」的想法。並且指出，兩韓若要進行統一，必須花費61兆台幣，並且時間預估將會在60年左右。這項消息公布後，民調單位也隨即做了調查，支持統一的人數大幅下滑，只剩下6成；與之前相比，下降了大約2成。

▲▼文金會,南北韓峰會,兩韓峰會,兩韓高峰會,南北韓高峰會,文在寅,金正恩,金正淑,李雪主,板門店,軍事分界線,和平之家,板門店宣言。（圖／青瓦臺）

▲ 金正恩與文在寅4月發表《板門店宣言》。（圖／青瓦臺）

統一就統一，為什麼要收稅？

統一稅最重要的目的就是要為未來兩韓統一做準備，另外，也是為了推動兩邊交流準備資金。前車之鑑就是東西德的統一，因為東西德在統一之後，從1990年到2010年已經花了將近2兆歐元（70兆台幣），來拉近東西德兩邊的經濟及社會生活品質的差距。而目前為世界第12大經濟體的韓國（德國為第4），要在短時間接納遠比東德還要窮苦的北韓，所需費用很有可能遠高於預估數值。

由此可見，雖然普遍韓國人對於祖國統一有著神聖的使命感，但是當這個議題回歸現實面，可能就會有不同反應。尤其是現在新一代的南韓年輕人，從出生至今北韓對他們來說可能只是在新聞或課本中的一個名詞，感情連結比老一輩的長者還要淺，對統一的使命感也會相對較低。

在今年一系列文金會、川金會之後，朝鮮半島的狀況有了戲劇性的變化。兩韓的互動除了更加頻繁與正常化之外，雙方開始各方面的交流也是可以預期的。雖然離統一仍有一段路要走，且未來的事沒人說得準，再加上朝鮮半島的事務除了兩個當事國之外，中、美、俄、日等國也會有連帶影響。未來是否統一？要怎麼統？就要看各國領導人的智慧了。

▲▼《最陌生的鄰居：韓國》書封，台灣商務出版。

★ 本文經台灣商務授權，摘自《最陌生的鄰居：韓國》

★《她們的韓國夢》作者Fion、東吳大學社會學系助理教授何撒娜、專欄作家周偉航、台灣東北亞學會副秘書長董思齊好評推薦

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關鍵字：台灣商務,最陌生的鄰居：韓國,楊智強,日韓要聞

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