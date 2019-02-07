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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

韓媒預測：金正恩可能在3月底或4月初回訪首爾

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▲▼ 北韓領導人金正恩2019年1月1日發表新春談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓領導人金正恩2019年1月1日發表新春談話。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

川金二會將於27日、28日在越南登場。不過，南韓媒體《東亞日報》7日報導指出，青瓦台似乎已開始著眼於下個國際大事，也就是北韓領導人金正恩回訪首爾，且時間點很有可能落在3月底或4月初。

▲▼ 南韓總統文在寅。（圖／路透社）

▲ 南韓總統文在寅6日與首席秘書級以上的幕僚共進午餐，但餐桌上出現的菜餚並非傳統春節喝的年糕湯，而是北韓經常吃的溫飯。（圖／路透社）

青瓦台消息人士指出，以美國總統川普與金正恩2月底在越南會晤來估算，「事前協調南北韓雙方能夠解決的部分，至少需要一個月時間。」更有人認為，為了讓金正恩訪問首爾的效益最大化，很有可能在文金會屆滿一年的4月27日前後出訪南韓。

不過，另名知情人士認為，目前最重要的事情，並不是金正恩到訪首爾的時間點，而是他特地南下造訪首爾討論的議題。此外，金正恩此趟出訪的意義相當深遠，因為他除了會是首位踏上首爾土地的金氏家族成員，也將為促進南北韓關係而發表「首爾宣言」。

青瓦台期待，若川金二會能順利談定北韓無核化具體路線以及美國的相應措施，南韓也將依據雙方協商結果，進一步推動兩韓跨境鐵路和公路連接、重啟開城工業園區以及金剛山旅遊等項目。

▼ 川普發表2019年國情咨文時證實，川金二會將在本月27日及28日在越南登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川普2019年國情咨文。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：金正恩,文在寅,首爾,日韓要聞

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