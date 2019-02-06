立可白蓋子「凹凸設計」有玄機！官方揭隱藏功能　網驚呆：現在才知

▲ 學生時代必備的立可白，竟有隱藏功能。（圖／翻攝自推／@pentel_lulu)

生活中心／綜合報導

日常生活中常會用到的文具，通常廠商在構思產品樣式的時候，都會設計一些貼心的小功能，像是許多原子筆的筆蓋上，都會留有一個小洞，主要的原因是怕有人誤食筆蓋，留個小洞就可以保持呼吸順暢，不至於造成氣管堵塞產生致命危險。

▲知名立可白品牌出面解釋蓋子用法。（圖／翻攝自推／@pentel_lulu)

除了原子筆之外，學生最常用到的文具就是「立可白」了，不過多數人可能都沒有注意到，立可白蓋子的內沿部分是做成「凹凸」形狀的波浪設計，為什麼要這樣設計呢？知名的立可白品牌近日就出面解釋，表示這個「凹凸設計」其實是為了方面讓大家刮去筆尖上乾掉的立可白用的，不過大部分的人都沒有意會到這個設計的功能，因此不是用衛生紙擦掉，就是直接用指甲摳掉。

▲筆尖上殘餘的立可白可用蓋子刮掉。（圖／翻攝自推／@pentel_lulu)

許多網友看到官方的推文後都大吃一驚，紛紛表示從來都不知道有這樣的功能，「我不知道！我都用指甲摳掉！」、「哇～我每次用完，都是用衛生紙擦筆尖」、「用了這麼久，我現在才知道阿」、「學到了一課！我之後會告訴大家的」、「原來是這樣！從現在開始我不會再用衛生紙了」、「我以為是為了讓蓋子扭緊~~不是喔？」、「原來蓋子還有這麼方便的功能」。