日本海關檢出第8例非洲豬瘟！　陸客帶香腸闖關西機場　

▲ 由於適逢中國大陸春節假期，訪日遊客增加，因此農水省正在加強監管。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

日本當局從入境旅客的行李中，檢出第8例非洲豬瘟！日本農林水產省6日表示，有中國大陸吉林省的旅客從關西機場入境，被查獲攜帶豬肉香腸，檢驗出非洲豬瘟陽性反應。據《日經新聞》報導，日本國內豬瘟疫情擴散，但目前未發現非洲豬瘟感染。

日本境內的「豬瘟」（Classical Swine Fever）與「非洲豬瘟」（African Swine Fever）不同，豬瘟是「瘟疫病毒屬」（Pestivirus）感染，屬於RNA病毒，已有疫苗；非洲豬瘟則是「非洲豬瘟病毒屬」（Asfivirus），屬於DNA病毒，目前仍無疫苗，對豬隻的致死率高達100％。

日本愛知縣豐田市養豬場6日被檢測出豬瘟，該養豬場送至大阪府、長野縣、滋賀縣的仔豬均確認感染。據NHK報導，該養豬場上個月底首次發現豬隻異常，當局本月4日進入養豬場調查，5日中午驗出陽性反應後，6日才確認疫情。

雖然非洲豬瘟不會感染人，人吃了也不會有影響，然而某地若成為疫區，會對豬農和整個養豬產業造成重大傷害。《日經新聞》指出，由於適逢中國大陸春節假期，訪日遊客增加，因此農水省正在加強監管。