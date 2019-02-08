　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

德州法院新官上任締造歷史　19名非裔女性同時獲選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼德州哈里斯市有19名非裔女性同時勝選進入法院。（圖／翻攝自Facebook／LaShawn A. Williams for Judge）

▲德州哈里斯市有19名非裔女性同時勝選進入法院。（圖／翻攝自Facebook／LaShawn A. Williams for Judge）

記者張方瑀／綜合報導

2019年美國德州哈里斯市（Harris County）創下了一項紀錄，也可說是奇蹟，19位非裔女性參選地方法院法官，結果全部勝選。這群女性代表民主黨參選，並在選舉時高喊「德州黑女孩魔力」（Black Girl Magic Texas）標語，她們在期中選舉後，不但成為媒體頭條，也創造了歷史。

她們宣誓就職時表示，「今天我們迎來了政府的進步與新的時代。」這19名女性其中2位競選連任成功，其他17人則是首次參選。當選人安琪拉（Angela Graves-Harrington）表示，這是不是個人勝利，而是一個歷史性的時刻，也是展現哈里斯多樣性的機會，「我們可以替其他人帶來激勵與希望。」根據《The Gavel Gap》調查發現，白人佔德州總人口的30％，卻握有58%的法官席次。法官當選人佩恩（Latosha Lewis Payne）表示，「每個人都應享有司法平等的機會，法庭中有女性、有非裔．都是這次勝選帶來的改變，我們會盡力理解有相同背景的人。」

哈里斯市是德州最大的市之一，人口超過450萬人，根據最新的人口調查，該市有43％的居民是西班牙裔，近20％是黑人。此次選舉除了黑人女性大獲全勝締造歷史之外，該市也選出首位公開的LGBTQ非裔美國人法官，還有另一位當選人27歲伊達爾戈（Lina Hidalgo），她是一位哥倫比亞移民，在這次選舉中取代連任10年的共和黨官員埃姆特（Ed Emmett），成為該市第一位擔任該職位的女性，以及拉丁裔女性。

ET快訊
以為撿到豬肉！女大生遭燙熟「切成2000片」　謎團23年無解
壓歲錢1000塊太多！陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

關鍵字：非裔,女性,德州,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽媽只顧喝酒自己嗨！她車停酒吧外　裡頭竟鎖15月大女嬰

禁2成分防曬霜搶救全美最大礁群　佛州小島與夏威夷同步

體驗貧窮！每月36萬生活費→2.5萬　富家女大生才知：我的人生是天堂！

德州法院新官上任締造歷史　19名非裔女性同時獲選

狠獸醫「液態海洛因植入幼犬體內」企圖走私販毒　遭判6年

自私鄰居「磚牆封窗」！他生理時鐘錯亂　70天黑暗後終於有解

失蹤華裔婦慘遭割喉「藏屍垃圾袋」　22歲兒子涉重嫌

泰王室史上第一人！67歲豔麗公主角逐總理大位　震撼泰政壇

家裡抓到超巨蜘蛛！他拍下PO網　動物園嚇歪：世上最危險品種

醫學弟海邊撿到黃金砲彈　回家剖開爽得「侏儸紀時期」完整化石

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

媽媽只顧喝酒自己嗨！她車停酒吧外　裡頭竟鎖15月大女嬰

禁2成分防曬霜搶救全美最大礁群　佛州小島與夏威夷同步

體驗貧窮！每月36萬生活費→2.5萬　富家女大生才知：我的人生是天堂！

德州法院新官上任締造歷史　19名非裔女性同時獲選

狠獸醫「液態海洛因植入幼犬體內」企圖走私販毒　遭判6年

自私鄰居「磚牆封窗」！他生理時鐘錯亂　70天黑暗後終於有解

失蹤華裔婦慘遭割喉「藏屍垃圾袋」　22歲兒子涉重嫌

泰王室史上第一人！67歲豔麗公主角逐總理大位　震撼泰政壇

家裡抓到超巨蜘蛛！他拍下PO網　動物園嚇歪：世上最危險品種

醫學弟海邊撿到黃金砲彈　回家剖開爽得「侏儸紀時期」完整化石

南投2天2起火燒山　巒大林區燒近2公頃陸空並進搶救中

南警二分局警員小年夜驟逝　農曆新年難團圓

謝金晶香港賽馬壓對寶！　公開「下注訣竅」贏200倍

AD交易風波告終　詹皇嘆每季上演相同戲碼

他吃完晚餐下一秒超悲劇　暖警只靠1根鐵絲神救援！

媽媽只顧喝酒自己嗨！她車停酒吧外　裡頭竟鎖15月大女嬰

中職／意外兼差拍電影　郭信甫開啟人生新體驗

借兄弟千萬「錢求不回來」！ 　自己反破產...他們都被義氣害慘

旗津渡輪排長龍　「人進得來出不去」民怨：快紓解人潮

更新／連假北上最高峰！超過10路段壅塞　國5宜蘭-頭城「紫爆」

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

國際熱門新聞

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒..

28歲存790萬！他曝存錢大絕..

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓..

英超28歲球星遺體尋獲

​他娶4個老婆　巨乳正宮：為老..

歐洲令人作噁料理一覽　台灣一直..

24歲男從沒洗過陰莖　整支腐臭..

12年「酪梨巨痘」　一切奶油膿..

史上最完美劫機　攜鉅款跳傘消失

遭男友射後不理　她砸錢變女神

天皇御召艦比叡號　殘骸尋獲了！

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

整形雙胞胎共用男友　想3人結婚

英超球星失聯　愛犬窗邊等他回家

更多熱門

相關新聞

海洛因植入幼犬體內　他遭判6年

哥倫比亞「獸醫」艾洛斯（Andres Lopez Elorez）10多年前犯下運毒案，以手術方式把一包包液態海洛因植入9隻幼犬體內，企圖瞞過海關把毒品運進美國，進行販毒。在當地執法部門2005年搜查飼養寵物犬的農場後，艾洛斯展開逃亡多年，直到2015年才在西班牙落網，並於去年5月被引渡至美國受審。如今，根據美國聯邦法院7日的判決，他必須入獄服刑6年。

崔天凱：中美合作是雙方最好的選擇

美警告歐盟：採用華為設備恐遭反制

薛瑞福重申台灣關係法對台軍售

植物人產子　鳳凰城照護機構歇業

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

婆婆給她「爬滿螞蟻」的硬飯糰

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

有房有車！185男相親交往最多撐幾周

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面