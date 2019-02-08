德州法院新官上任締造歷史　19名非裔女性同時獲選

▲德州哈里斯市有19名非裔女性同時勝選進入法院。（圖／翻攝自Facebook／LaShawn A. Williams for Judge）



記者張方瑀／綜合報導

2019年美國德州哈里斯市（Harris County）創下了一項紀錄，也可說是奇蹟，19位非裔女性參選地方法院法官，結果全部勝選。這群女性代表民主黨參選，並在選舉時高喊「德州黑女孩魔力」（Black Girl Magic Texas）標語，她們在期中選舉後，不但成為媒體頭條，也創造了歷史。

她們宣誓就職時表示，「今天我們迎來了政府的進步與新的時代。」這19名女性其中2位競選連任成功，其他17人則是首次參選。當選人安琪拉（Angela Graves-Harrington）表示，這是不是個人勝利，而是一個歷史性的時刻，也是展現哈里斯多樣性的機會，「我們可以替其他人帶來激勵與希望。」根據《The Gavel Gap》調查發現，白人佔德州總人口的30％，卻握有58%的法官席次。法官當選人佩恩（Latosha Lewis Payne）表示，「每個人都應享有司法平等的機會，法庭中有女性、有非裔．都是這次勝選帶來的改變，我們會盡力理解有相同背景的人。」

哈里斯市是德州最大的市之一，人口超過450萬人，根據最新的人口調查，該市有43％的居民是西班牙裔，近20％是黑人。此次選舉除了黑人女性大獲全勝締造歷史之外，該市也選出首位公開的LGBTQ非裔美國人法官，還有另一位當選人27歲伊達爾戈（Lina Hidalgo），她是一位哥倫比亞移民，在這次選舉中取代連任10年的共和黨官員埃姆特（Ed Emmett），成為該市第一位擔任該職位的女性，以及拉丁裔女性。