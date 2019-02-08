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中國需要多少航母？美專家：按全球利益來看「至少10艘」

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▲▼今年7月，遼寧艦與國產航母也曾同框出現。（圖／CFP）

▲ 今年7月，遼寧艦與國產航母曾同框出現。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

航空母艦一直是各國海軍實力重要指標，為了能追趕上美國稱霸已久的海上強權，中國在近兩年間開始著手全力建造自製航母。一些專家在大陸官媒表示，解放軍海軍可能需要5、6艘航母才夠；對此，美國軍事專家艾克塞（David Axe ）認為，中國正在建設或尋求全球海上投射所需的基礎設施，按全球利益來說，至少要10艘航母才夠。

解放軍目前唯一服役的遼寧號航母，其為中國人民解放軍海軍第一代及第一艘航空母艦，當年從烏克蘭購買瓦良格改裝成遼寧號航母後，不少媒體猜測中國還將建造兩艘國產航母，接著在2020年建造兩艘核動力航母，一共5艘。

▲中國大陸國產航母001A。（圖／中國軍網）

▲中國大陸國產航母001A。（圖／翻攝自中國軍網）

據《新浪軍事》報導，有大量跡象表明，中國正在大力建造航母，已開始核動力航母設計，並在大連和上海生產。五角大樓認為，諸多跡象表明，在建造了兩艘6.5萬噸的常規航母之後，上海江南船廠將開始生產下一代更大的超級核動力航母。

報導提到，至於大連造船廠，則可一邊生產航母一邊過渡到生產直升機型075兩棲攻擊艦。若據外媒推測，到2049年，中國可能擁有10多艘航母，海軍陸戰隊也將擴大到10萬人，最終將擁有30至40艘大型兩棲戰艦組成的遠洋海軍。

南韓《中央日報》日前報導也提到，美國軍事當局分析稱，中國的目標是在2025年前建造出包括2艘核動力航母在內的6艘航空母艦；如此一來，中國海軍的活動範圍不僅局限於近海防禦，而將逐漸發展成為一支遠洋海軍。

若中國真的造出那麼多航母，也要有基地才行；報導稱，為了停靠航母，中國海軍也在大建航母基地，解放軍已經在青島和海南島亞龍灣新建航母基地，能容納4艘航空母艦，加上興城航母基地，最多停靠能6艘航母。

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