「紅包厚度」決定晚輩敬重程度　網轟蘇貞昌幹話王

▲行政院長蘇貞昌一席「紅包厚度說」挨轟 。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

過年要包多少紅包給長輩，有許多「眉角」得注意，不僅數字上有禁忌，包的數量多寡，也是不少人的煩惱。行政院長蘇貞昌除夕夜透過通訊軟體LINE向民眾拜年，他在文中表示「紅包的厚度，決定新的一年晚輩敬重您的程度。」此話一出，引來不少網友批評，紛留言表示「薪水都沒漲」、「不知民間疾苦」、「真是幹話王」。

蘇貞昌昨（4）日晚間透過LINE官方帳號向民眾拜年，對於紅包要怎麼包，他表示「要包紅包的你，我有一個小知識要提醒，根據我年輕同仁的經驗，紅包的厚度，決定新的一年晚輩敬重您的程度」。

▲蘇貞昌除夕夜透過LINE向民眾拜年。（圖／翻攝自蘇貞昌官方LINE帳號）

蘇貞昌最後以「身為重視年輕人荷包的行政院長」自詡，並表示要公開呼籲，「尾牙抽多少，紅包就包多少」，祝大家團圓溫暖、新春愉快！

此話一出，引來不少網友批評，紛在批踢踢實業坊留言表示「薪水都沒漲」、「不知民間疾苦」、「無聊當有趣」、「真是幹話王」、「包衛生紙好了，超厚」；不過也有網友認為「幽默搞笑而已啦沒啥意思」、「內文明明就是長輩給晚輩」、「還好吧！自己有在賺錢，很少在跟長輩要紅包」。

對於「紅包說」引起非議，蘇貞昌今天在板橋接雲寺拜廟時受訪表示，紅包的厚度不是算錢的厚度，是算「誠意」的厚度，他非常感謝也很高興收到女兒的紅包，也包了厚厚的紅包給兩個小孫女，她們非常興奮、高興。