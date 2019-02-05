陸行動支付「搶紅包」運作成熟　每秒處理4.4萬筆交易

▲過年用微信發紅包已深入大陸民眾生活。（圖／翻攝百度）

記者曾俊豪／綜合報導

用手機軟體「搶紅包」在對岸風行已久，根據統計，今年除夕夜跨過零時進入初一的那一刻，大陸網連平台跨機構交易處理峰值每秒超過4.4萬筆，最高峰落在0時0分3秒，系統成功率達到100%，顯示大陸行動支付的普及與成熟。

《中新社》報導，與往年春節相比，今天春節網上「搶紅包」活動更多元化。包含微信的財付通、支付寶、度小滿金融旗下的百付寶等機構均在春節期間推出了紅包活動。拿著手機搶支付寶紅包、微信群紅包、百度紅包、抖音紅包等，成為今年除夕夜的一道「加菜」。

業內人士分析，今年春節支付行業的「大考」峰值高、規模大、時間長、類型多、範圍廣、難度大。在中國央行指導下，作為國家級重要金融基礎設施的網聯平台會同各支付機構、銀行等行業各方，建立起完善的支付全鏈路聯合運維機制，在重要時點實施聯動協同保障，使海量支付交易得到了平穩支撐。

報導指出，今年0時0分3秒的時候，大陸網連平台跨機構交易處理峰值達到最高峰，每秒處理超過4.4萬筆轉帳，系統成功率達到100%，顯示大陸行動支付的普及與成熟。

▲許多APP業者也用集字卡、發紅包的方式增加用戶互動。（圖／翻攝百度）

《東方財富網》指出，春節紅包不僅能為支付軟件帶來用戶增量，也能給網路平台導入新的客源和活躍客戶，因此春節成為各大支付公司推廣的最佳時機。以百度為例，今年便將旗下的「度小滿」推廣進入央視春晚。

不過，有專家認為，即使百度在短期內大力推廣「度小滿」，但移動支付的格局依然難以撼動，因為用戶習慣已經形成，要付出的成本非常高。

從易觀發布的移動支付2018年三季度報告顯示，在移動支付市場中，支付寶市佔率高達53.71%，騰訊旗下的財付通佔比38.82%，「度小滿」錢包佔比為0.31%。支付寶和財付通佔第三方移動支付市場份額超90%的局面已持續多年。