春運版「清明上河圖」金庸、二月河入畫　「高鐵霸座男」再現！

▲「春運版」清明上河圖中有許多名作家、導演、電影腳色以及紅極一時的素人。（圖／翻攝自人民日報）

大陸中心／綜合報導

古代清明上河圖描繪了北宋首都汴京的熱鬧景象；當代也有一幅長達5公尺，寬30公分的「春運版」清明上河圖。這幅由3名研究生完成的圖中，畫出了春節返鄉或遊玩的旅客在高鐵上的百態，還融入了許多名人及2018年一度成為公眾焦點的「高鐵霸座哥」、「泡麵姊」等人。

綜合陸媒報導，畫中的春運高鐵G2019共有3節車廂載著219名乘客，每一個人物都看似尋常，神態也以簡潔的手法細細描繪。當中暗藏的「哏」就像經典繪本遊戲「威利在哪裡」一樣，只要仔細找，就能找到已故武俠小說大師金庸及二月河、李詠、蘇炳天等人，就連惡名昭彰的「高鐵霸座哥」和「泡麵姊」也在畫中參一腳，另外像是2018年12月締造全球首登月背紀錄的嫦娥四號及小豬佩奇、ofo押金等紅及一時的新聞「物件」也都有自己的位置。

▲3名研究生在春節前夕畫出一張長達5公尺的「春運版」清明上河圖。（圖／翻攝自慢新聞）

這幅長達5公尺的「春運版」清明上河圖的作者是3名就讀研二的學生， 薛景勃、谷予和韓宜航。在接受《北京青年報》記者訪問時，薛景勃說，3人都是從重慶大學土木工程學院，自己雖然讀土木專業，「但從小就喜歡歷史和古建築」，畢業前曾臨摹過1：1的《清明上河圖》，當時便覺得人物的細節更有意思，才興起了這個想法。

G2019上搭乘的219人中，有不少是大家一看便知的2018「紅人」。薛景勃說，自己平時並不是一個很關注社會熱點的人，「這多虧了我的兩位小伙伴，他們平時看新聞比我多，人物也是邊畫邊往上加，最後就有了219個角色，我們也是畫完了以後數了好幾遍，才算清楚。」

不過與名人相較之下，最讓薛景勃津津樂道的是畫面中的「小人物」。他說，「在畫面中有不少人就只是普通人，這才是社會中的大多數，他們在特定場景中有著自己的姿態和想法，當普通人看到這幅畫就會想到自己，能夠勾起大家的情感共鳴。」

不少看過這幅畫作的微博網友都有同感，「仔細研究完這趟列車，突然發現過去一年原來有這麼多值得玩味的回憶。」有更多網友認為，這幅畫的「眾生相」不僅有名人入畫增添樂趣，「還會不自覺把自己投入進去」、「就像春運在高鐵上一個角落看到的一樣。」