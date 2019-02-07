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國道初三南下6點開始塞時速最低10公里 　北返8路段午後將塞爆

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記者崔至雲／台北報導

大年初三、春節假期第6天，高公局指出，今（7日）從6點起出現南向車潮，車輛走走停停，中部南下路段尤其壅塞，時速落在20到40間。壅塞路段包括，國1南向楊梅-新竹系統、北向高雄-高科、仁德系統-安定、西螺服務區-北斗、南屯-台中系統、圓山-汐止；國1高架南向機場系統-中壢轉接道；國3南向中和-龍潭、烏日-霧峰系統、北向關廟-善化、霧峰系統-沙鹿；國5南向南港系統-頭城及北向頭城-坪林。

▲▼國道初三中午多路段壅塞，部份路段時速剩 15 公里。（圖／翻攝高公局網站）

▲國道初三中午多路段壅塞，部份路段時速剩 15 公里。（圖／翻攝高公局網站）

截至中午12時，國道總延車公里為55.5百萬車公里，預估本日總延車公里為140百萬車公里，高公局預估，中午過後西部國道南向車潮可望陸續紓解，惟因13時-18時將實施國1及國3北向高乘載管制，管制前將有一波北返車潮，預計下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-竹北及國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪等路段均可能出現車多壅塞現象。

▲▼國道初三中午多路段壅塞，部份路段時速剩 15 公里。（圖／翻攝高公局網站）

▲國道初三中午多路段壅塞。（圖／翻攝高公局網站）

國5因12時結束南向高乘載管制，預計下午將湧現一波南向車潮，南向南港系統-坪林可能出現車多壅塞情形；15時-20時亦將實施國5北向高乘載管制，管制前亦將有一波北返車潮，北向宜蘭至坪林路段也可能車多壅塞。高公局建議用路人多利用替代道路避開壅塞路段，或透過高公局旅行時間系統查詢避開壅塞時段；出發前並可收聽警廣、利用高公局1968網站或App查詢最新國道路況。

另於本日8時59分，國1高架南向70.5k內線發生1小客車及1小貨車追撞事故，造成後方車隊回堵3公里；9時24分國1南向193k內線2小客車追撞，回堵3公里；9時45分國1南向346.6k內線4小客車追撞，回堵6公里，均嚴重影響整體行車順暢。

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關鍵字：國道,初三,時速,公里,北返,路段,塞爆

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