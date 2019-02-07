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初三國道塞成「停車場」！南港-頭城11Km／hr「比腳踏車還慢」　8大爆塞路段曝光

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記者許凱彰／台北報導

大年初三出遊以及返鄉潮擠上國道，不少路段已經達到紅爆等級以上，其中「南港系統－頭城段」時速僅剩11公里，速度狂下修「比腳踏車還慢（正常時速約15公里）」。高公局預估，7日將會是農曆春節連假中最塞的一天，除此之外，更曝光容易塞車的8大路段。

▲▼初三車潮擠上國道。（圖／翻攝自高公局）

▲初三車潮擠上國道。（圖／翻攝自高公局，下同。）

高公局預估，早上壅塞的路段在中午過後西部國道南向車潮可望陸續紓解，但下午1點至6點，國1、國3將實施北向高乘載管制。此外，高公局還提醒，管制前將有一波北返車潮，預估下午國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、銅鑼—頭屋、新竹系統—竹北及國3竹山—中興、霧峰系統—霧峰、大山—香山、關西—大溪等路段均可能出現車多壅塞現象。

▲▼初三車潮擠上國道。（圖／翻攝自高公局）

截至下午2點30分為止，國3南下樹林-大溪路段，時速最低只有20公里，龍潭-關西服務區平均車速30公里左右，國1南下的湖口-竹北車速約22公里；中部國1北上的南屯-台中系統車速約24公里，國3北上的龍井-清水服務區車速約39公里左右。

南部的國3北上關廟服務區-新化休息站和新化系統-官田系統，國1北上永康-安定車速都在40公里以下。更值得一提的是國5南下南港系統一路塞到頭城，時速最低只有11公里，國5北上從宜蘭開始塞一直到坪林，車速最低只剩10公里，就像停車場，從匝道口就開始塞，時速「比腳踏車還慢（正常時速約15公里）」。

▲▼初三車潮擠上國道。（圖／翻攝自高公局）

▲部分塞車路段已達紅爆以上等級。

大年初三高工局疏運措施，包括（高乘載管制、匝道封閉、收費措施之調整、開放路肩行駛以及匝道儀控）：

高乘載管制路段

13-18時，國道1號「高雄端至新竹湖口」、國道3號「高雄九如至桃園大溪」段，各交流道北向入口匝道。

14-21時，國道5號「蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道」北上入口匝道。

部分匝道封閉

全天封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統南下入口。

全天封閉國道1號「虎尾、埔鹽系統」、國道3號「烏日、竹南」北上入口，以及「名間交流道」雙向入口。

收費措施

除了全線單一費率、凌晨0-5時暫停收費之外，國道3號「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。

開放路肩

除現有的路肩路肩開放外，還有自2日至10日每日增加開放路段、時段供小型車行駛。此外，國道5號宜蘭-頭城北上路段「機動開放路肩」，包括「35.3K至30.0K」供大客車行駛至大型車攔查車道終點進入頭城北上入口匝道；「32.7K至30.6K」供往頭城北上出口小型車行駛。

匝道儀控

高工局針對「10個重點路段」實施精進式匝道儀控，並會視主線交通狀況採取部分嚴格管制。

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關鍵字：國道,塞車,9天連假,國五,國道停車場,高公局

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