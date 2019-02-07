五行解析金豬年運勢　命理師：注意漫無目章法的處事

圖文／鏡週刊

2019年的農曆春節迎接金豬年，有不少民眾關心今年的年運。曾在去年6月成功預測韓國瑜會當選高雄市長的命理老師「高煜霖」用五行的概念分析運勢，用「五行」相生原理發現今年的「水」太多，建議以「挖金」、「減水」、「增木」、「點火」、「加土」的方式改運，並要注意「漫無章法的處事」等問題，才能更順利。

民眾若要在今年讓自己更旺，命理師高煜霖分析，今年的歲次「己亥年」，生肖屬豬」，「己」五行屬「土」，「亥」屬「水」，形成「土上水下」的平地土、旺相水之格，白話叫「土壤液化」，俗稱「爛泥巴」。一般人在爛泥巴中，要立足、生存，還能再前進，是不簡單的課題。

高煜霖指出，整個年度的改運原理，源自於「五行」當中的「水」太多，讓今年容易造成「漫無章法的處事」、「瞎衝瞎忙的打拚」、「沒有方向的前進」、「毫無原則的配合」等氛圍，所以「五行」的其他四個元素，都是要讓「水」能減少、消耗。

高煜霖說，「挖金」主要是讓「水」沒有生成來源，使年運的「土」再更稀糜，就是要「堅定」加「堅持」；「增木」則是將「水」吸走，而增加「土」的穩固，意指要用「深耕」、「專業」、「依法」的概念，才容易勝出。

另外，「點火」是要讓「水」揮發，不僅可以減少「土」的含水量，還可以讓「土」更有養分，就是要更「積極」、「熱情」，加上「創意」，才容易成為領先者；而「加土」，是最直接為自己開運的作法，即是「水來土淹」原理，就是要懂「分享」、「分配」、「溝通」、「協調」。高煜霖指出，雖然這樣做實質獲利會減少，但所獲得的人脈存摺，將奠定日後的發展基石，民眾不妨參考。



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