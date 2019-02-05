北方吃餃子、南方嗑年糕　陸過年求財運南北大不同

▲中國北方習俗，過年要吃餃子。（圖／翻攝《新華社》）

記者曾俊豪／綜合報導

中華文化的傳統習俗裡，除夕夜要全家圍爐，不過在中國大陸，除了吃團圓飯之外，南北方餐桌上的必備菜餚還有地域之分。原來，北方人的餐桌上一定要有「餃子」（水餃）、南方人則吃「年糕」，其意義均是希望新的一年能夠發財。

《新華社》報導，歷史學者、天津社科院研究員羅澍偉指出，餃子大約來自唐朝的西域，是一種帶餡的麵食。宋代稱「角兒」，有不同的內餡，尚屬點心一類。到了元代改稱「匾食」，明朝也是一樣，並開始成為過年必不可少的吉祥食品。「匾食」進入明代宮廷被稱為「水點心」，清代稱點心為「餑餑」，除夕包水餃，叫「煮餑餑」。

以前過春節的餃子內餡大致分為羊肉白菜餡，通稱「葷餃子」；豬肉青韭、菠菜餡，通稱「大餡兒餛飩」；乾菠菜白肉湯餡，通稱「湯餃子」；各種油炸素貨加白菜拌成的素餡，通稱「素餃子」。隨著時代演變，如今餃子內餡的種類也越來越多。

▲餃子形似元寶，在年節期間可帶來好彩頭（圖／翻攝《新華社》）

羅澍偉提到，餃子成為北方除夕的「標配食品」，一方面因為餃子本身味美，中國民間有「餃子就酒，越喝越有」、「好吃不如餃子」等說法。更為重要的原因是，餃子具有「文化象徵意義」，餃子是時間的象徵物，新舊年度的時間交替在午夜子時，正所謂「一夜連雙歲，五更分兩年」，吃餃子表示辭舊迎新，除舊布新。

加上後人賦予餃子「更歲交子」之義，「子」為「子時」，交與「餃」諧音，有「喜慶團圓」和「吉祥如意」的意思。當然，另一個重要的原因是餃子形狀像銀元寶，一盆盆端上桌還象徵著「新年大發財，元寶滾進來」。

年糕則取其諧音「年年高」之意，因此，南方人在除夕有必吃年糕的風俗。羅澍偉表示，年糕的樣式也很多，顏色更是不少，特別是方塊狀的黃、白年糕，象徵金銀財寶，寓意新年發財，財源滾滾。

▲大陸除夕圍爐南北菜餚大不同。（圖／翻攝《新華社》）