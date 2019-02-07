不輸國外的絕美賞櫻勝地！　福壽山、陽明山、天元宮8個賞櫻攻略

▲福壽山農場千櫻園。（圖／翻攝自Facebook／福壽山農場粉絲團）

記者崔至雲／台北報導

春天是櫻花盛開的季節，誰說賞櫻一定要出國？其實台灣就有好幾處賞櫻景點，想賞花，甚至不用跋山涉水。今年9天的農曆春節假期想要走春、踏青、曬太陽的民眾不妨前往近郊賞櫻去，讓過年期間沉浸在粉紅氣息中，快揪親友一起出門賞櫻吧！

「福壽山」農場千棵櫻花齊放 年假賞櫻超夯

福壽山農場春節期間上千棵富士櫻花盛開，粉紅色的花朵掛滿枝頭，遊客爭相在櫻花樹下拍照， 福壽山農場千櫻園種植復育了六千餘株的櫻花樹，目前較特別的櫻花「一葉櫻」，並不是整棵樹只有一片葉子，而是它花朵的雌蕊演化成1~2片葉狀，因而得名。

▲福壽山農場千櫻園。（圖／翻攝自Facebook／福壽山農場粉絲團）



福壽山農場內的櫻花種類相當多，有山櫻花、富士櫻、紅粉佳人、吉野櫻、大島櫻以及稀有的鬱金櫻、御衣黃櫻，花期從2月份到4月初，不想人擠人賞櫻，來福壽山農場就對了，千櫻園目前花開約七成，民眾可上山踏春賞櫻。

搭「武陵賞櫻專車」上山賞櫻

武陵農場內的山櫻花已有7成已經盛開，較往年提早近一個月開花，紅粉佳人則預估在1月底開花；另包括山櫻、昭和櫻、八重櫻、霧社櫻也都將先後綻開。

▲武陵農場櫻花季。（圖／武陵農場提供）

被粉紅花潮覆蓋的「陽明山櫻花季」

雖然2019陽明山花季要到2月15日才正式開跑，不過這陽明山區的山櫻花已經悄悄綻放，工務局公園處表示，目前仰德大道格致國中以上可見到不少山櫻花盛放中，陽明公園人車分道後段和第二停車場水簾洞附近的山櫻花也即將在過年期間滿開，而在花鐘附近的八重櫻也逐漸吐蕊，整個陽明山地區即將被粉紅色的花潮覆蓋。

另外，花卉中心園區今年茶花展時佈置的鬱金香、繡球花、毛地黃、大飛燕草等美麗的花卉，現在也還在盛花期，花卉試驗中心歡迎大家前來賞花。

走春到內湖「樂活公園」賞櫻花季

內湖的「樂活夜櫻季」，距離東湖捷運站步行約9分鐘，有長達3公里的河岸櫻花步道，周邊共種植約400棵櫻花，品種包括寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等各式品種，由於開花時節不同，連續2個月都能欣賞不同的櫻花。

不僅白天可以賞櫻，晚上賞櫻更有另一種情調，公園也增設燈光佈置，入夜後櫻花樹打上燈光，與櫻花相互輝映，氛圍更加浪漫。

▲內湖樂活公園櫻花。（圖／台北市政府提供）

「淡水天元宮」三色櫻粉爆綻放

新北市著名景點淡水天元宮後山的三色櫻已滿開，想感受櫻花浪漫卻沒辦法出國追櫻的民眾，不妨趁著連假來天元宮走春兼賞櫻，享受美麗又充實的「櫻花稼期」！天元宮後山的三色櫻林，花瓣有著粉白、粉紅、暗紅等不同變化，為台灣山櫻與日本櫻花嫁接而成，花季時，園區內櫻花同時綻放，並與廟宇相佐的美景十分壯觀美麗，常吸引許多攝影愛好者到此地取景。

為了避免塞車影響春節出遊興致，民眾可多利用大眾運輸工具，於捷運淡水站轉搭乘賞花專車前往天元宮，專車行駛時間自2月6日至2月10日上午8時起行駛至下午5時結束。





▲天元宮櫻花。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

穿浴衣漫步「九族」千珠櫻花下

九族櫻花祭登場了，官方打造日本櫻花祭，過年期間讓遊客穿上日式浴衣，逛櫻花市集、搭人力拉車和觀賞太鼓街舞表演等，就像秒飛日本，遊客穿梭在櫻花市集照打卡遊園賞花，除此之外，還可搭乘纜車上山，從山坡上眺望整片粉紅，再沿著賞櫻地圖沿路逛下來也很愜意。

此外，今年夜櫻期間為2月5日至2月28日，官方打造園區數條浪漫的櫻花隧道，點綴上美麗燈光，呈現夜晚櫻花艷麗的景色，另外今年全新設施西班牙海岸高第建築也已登場，繽紛的童話城堡夜晚也會發光。

「烏來」瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人

新北各地山櫻花陸續綻放，農曆假期間，正是烏來勇士廣場櫻花最為盛開之際，一旁的烏來瀑布自山谷撲簌而下，襯著燦爛綻放的山櫻花，宛如山水畫中的場景，是著名的賞櫻景點，鄰近更有烏來老街可以品嘗原住民風味餐、小米麻糬及溫泉蛋等特色美食，民眾不妨趁著年節期間來一趟美景美食之旅。

若擔心年節期間人擠人，民眾可以放心，烏來的櫻花美景可不是只有這裡！過了瀑布廣場，沿著信福路再往前開車約30分鐘，便會抵達宛如現代桃花源的馬岸，小小的聚落裡處處是櫻花，延著聚落旁的走道即可步入馬岸古圳步道，沿路溪床有小型攔砂壩，層層築起一渠渠清澈溪潭，河床落差處，形成白淙淙的小瀑布。

▲ 新春烏來山櫻花陸續綻放。（圖／新北市景觀處提供）

「草坪頭」櫻花季水池映襯山巒超有詩意

南投草坪頭位在約1,300公尺山上，廣植4000棵山櫻花、河津櫻、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、李花、杏花、桃花，加上茶園的面積估計有50公頃，洋紅色山櫻花、純白色李花相映成趣，穿插在高低起伏的茶園及山巒間，勾勒出初春最美的風景。

今年信義鄉櫻花季設定在1月26日至3月3日間，每逢農曆歲末到春節，滿山嫣紅映白與翠綠茶園相襯映，美不勝收，尤其是必拍的「櫻花水池」，不同角度拍攝各有特色，吸引各方攝影好手前來取景，廣大的腹地可以慢慢逛上2個小時。