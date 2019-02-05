徐乃麟女密友董子綺誆賣慶富股票　涉詐300萬再判刑

▲徐乃麟女密友董子綺，另涉詐騙300萬元，二審判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝大哥徐乃麟3年前遭指控透過他的女密友董子綺，將內湖上億豪宅出租出去變成賭窟，引發詐賭風波。但董子綺另外還涉及詐欺官司，他遭人指控，聲稱出售承造海軍獵雷艦的慶富公司股票，詐騙300萬元。一審將她判刑1年10月，案經上訴，董子綺承諾還錢，但卻分文未付，高等法院二審仍將她判刑1年10月。可上訴。

徐乃麟在台北市內湖區的「米蘭苑」豪宅，先前出租給綽號「圓圓姐」的楊強蓉，但在2016年間，卻發生豪宅變成賭場，楊婦還在賭場內詐賭，受害人是同住在「米蘭苑」豪宅的女友人「Vivi」董子綺，董女因被詐賭，輸了3800萬元，到警局報案。至於楊婦則反駁自己只是承租的人頭，根本沒住在此地，是董女在外積欠大筆債務，才會鬧出這場風波。

但董女不只本案，她還有多起官司。她2016年間看到媒體報導獵雷艦聯貸案，竟然對李姓友人謊稱，可以投資慶富造船公司，還盜刻慶富董娘陳盧昭霞的印章，假賣股票，騙走友人300萬。朋友提告，董子綺遭起訴。

法院審理時，董女認罪，不斷強調願意還錢，也請求法院輕判，一審法院依照「偽造文書罪」將她判刑1年10月。案經上訴，高等法院二審時，董女辯稱已經分別匯款或給現金償還，總計3次償還80萬元，願意與告訴人和解，請求法院輕判。但高院查出，她與李姓友人除本案外，另有210萬元的借貸關係，等於董女給的80萬元，實際上根本沒有償還到詐騙300萬元的部分，因此高院駁回上訴，仍判刑1年10月，可上訴。