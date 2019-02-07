爽刮出5000元！彩券行老闆秒扣「100元走路工」　兌獎剩3880元

▲網友玩刮刮樂幸運刮中5000元，彩券行卻收他100元走路工。（示意圖／記者張凱喨攝）



網搜小組／綜合報導

春節期間求財運，許多人更喜愛簡單刺激的刮刮樂試試手氣，不過近日有網友幸運刮中5000元，扣除稅金後可以拿到3980元獎金，但彩券行卻只給他3880元，理由是「100元走路工」，讓網友當場傻眼。

原PO網友在臉書社團「爆料公社」和「爆怨公社」發文說，他5日到嘉義新港的彩券行買一張2000元刮刮樂，中了5000元獎金，扣除20%稅金與千分之4印花稅後，應該可實領3980，但店家只願意給他3880。他質疑老闆少給100，對方則回答他「100元是走路工」，讓他感到不解發問，「彩券也有走路工嗎？」

網友們紛紛回應，「被騙了」、「沒有走路工這回事」、「不老實店家封殺了」、「鬼扯」、「吃紅就吃紅還走路工」、「我在路邊買中5000也不用走路工」、「走路工？你當還在選舉」，還有人說，「昨天也中5000，彩券行給4000」。

事實上，根據台彩公告的兌獎規定，中獎金額2000元以下免稅，可直接向彩券經銷商兌領；2000元以上至500萬元的獎項則需要自行攜帶證件至指定金融機構兌領，除了扣除20％稅金外，以現金或轉帳方式支付，還需要另扣千分之4印花稅。

大多數彩券行為了方便顧客，通常願意提供代為兌獎的服務，也不會另扣除費用，因此所謂「100元走路工」應該是店家自行收取的名目費用，不過，中獎人依規定至兌領機關兌獎，才能避免不必要的糾紛產生。