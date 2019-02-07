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過年看花海！北市河濱走春賞花添好運「療癒身心」

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▲北市府歡迎市民利用春節假期到河濱看花海。（圖／北市府水利處提供）

▲北市府歡迎市民利用春節假期到河濱看花海。（圖／北市府水利處提供）

記者蔣婕妤／台北報導

過年不知道去哪裡玩？北市府水利處推薦市民到河濱走春賞花去。水利處推薦，大稻埕碼頭、觀山河濱公園麥帥1橋至麥帥2橋間，以及古亭河濱公園客家文化園區跨堤平臺下方等人潮聚集處，總計有168,048盆當季草花，營造出高達1400多坪的花海，3處花海在1月下旬種植完成，現在正是賞花好時節。

水利處表示，民眾逛累年貨大街，可以步行至大稻埕碼頭，建議從淡水河5號水門進入，配合農曆豬年到來，特別在水門右前方綠地設置3隻可愛原木福豬，在熱鬧花叢中迎接遊客到來，碼頭左側則有充滿異國風情的貨櫃市集，市民可以在河岸旁愜意地賞花、喝咖啡、看夕陽，好吃、好玩又好逛。

至於麥帥1橋至麥帥2橋間的花海，則位於基隆河左岸的觀山河濱公園，以過年燃放煙火為主題進行設計，選用79,560盆顏色對比鮮明的一串紫、黃花瑪格麗特及四季秋海棠，帶狀群植成朵朵閃耀的煙花，有著花開富貴的意涵。

水利處介紹，花海裡有以回收自行車輪框改裝的彩色飛輪點綴其中，色彩豐富的輪框將煙火意象具體化，也體現著河濱公園完善的自行車路網。此外，該處花海步行約15分鐘便可抵達松山慈祐宮及饒河夜市，非常適合闔家大小在大年初一來趟開運祈福之旅。

另外，農曆年後不久便是西洋情人節登場，水利處在古亭河濱公園客家文化園區跨堤平臺下方廣場，規劃整片浪漫傳情花海，使用75,924盆季節草花拼成傳聲筒及愛心圖騰，替情侶們表露平時說不出口的愛意，水利處說，除了走進古亭河濱公園近距離欣賞花海外，客家文化園區內跨堤平臺更是絕佳觀賞點，此處可以居高臨下俯視整片花海圖騰。

水利處表示，北市河濱公園擁有完善自行車路網及豐富運動設施，而配合年節營造的應景花海現正滿開，自即日起至3月中下旬便是最佳觀賞期，非常歡迎大眾在年菜吃太飽的午後，來趟自行車之旅，欣賞活力四射的花海景緻。

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關鍵字：花海,春節假期

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