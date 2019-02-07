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放到無聊就去這！全台23家樂園優惠懶人包　「屬豬半價、兒童免費」

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▲義大世界。（圖／義大世界提供）

▲義大世界。（圖／義大世界提供）

記者賴文萱／台北報導

寒假加9天春節連假要去哪玩？交通部觀光局力薦「台灣好樂園」所推出各項福氣好康優惠，除了最優惠可免費入園外，還有金元寶可抽，同時為了鼓勵民眾利用公共運具，也和大眾運輸業者合作推出套票或門票折扣等優惠，主題樂園歡樂滿點，歡迎闔家迎春納福。

▲▼麗寶樂園。（圖／觀光局提供）

▲麗寶樂園。（圖／觀光局提供）

全台23家主題樂園春節優惠、活動懶人包

北部地區
1.雲仙樂園：2/5~2/10一泊二食住宿雙人房，1/31前訂房並付清房價現折1,000元，生肖豬再折500元
2.野柳海洋世界：2/5~2/10，生肖屬豬半價
3.小人國主題樂園：「探險迷宮恐龍島」全新登場，6歲以上優惠價499元（原價62折）、3歲以上未滿6歲享優惠價399元
4.六福村主題樂園：2/2-2/10春節期間全面499元（原價5折）
5.小叮噹科學主題樂園：寒假（1/19~2/10）、春節（2/2~2/10，2/4除夕休園1日）全票優惠價350元，學生、兒童票優惠價320元
6.萬瑞森林樂園：半日遊 399元；採果樂 290元

中部地區
7.香格里拉樂園：現場優待價360元
8.西湖渡假村：2/5～2/10生肖屬豬民眾享購200元優惠票（原價5折）
9.麗寶樂園：消費滿額抽汽車大獎，春節12歲以下兒童免費（須搭配1名成人全票750元），2/2~2/10天空之夢摩天輪消費滿百半價搭乘
10.東勢林場遊樂區：初一至初六闖關抽獎
11.九族文化村：2019九族櫻花祭2/1登場，2/4有夜櫻、夜晚燈光秀
12.泰雅渡假村：姓名有「英文」、「明溱」、「文哲」、「國瑜」其中1字免費入園
13.杉林溪森林生態渡假園：全票優惠價250元、高中／國中／國小／軍警優惠200元
14.劍湖山世界：初一至四消費滿額抽金元寶。

▲▼義大遊樂世界-動感台灣飛行劇院。（圖／觀光局提供）

▲義大遊樂世界-動感台灣飛行劇院。（圖／觀光局提供）

南部地區
15.頑皮世界：初一至初五現場購票送限量「藪貓環保袋」
16.尖山埤江南渡假村：初一至初四抽純金紅包，每日2場贈送999純金財神紅包
17.義大世界：2/1~2/10期間，12歲以下兒童入園50元（須搭配1名成人現場購買全票899元）
18.8大森林樂園：2/1~2/10期間，大人108元入園及120公分以下兒童免費
19.大路觀主題樂園：2/2~2/10期間，100元入園賞名家雕塑
20.小墾丁渡假村：初一至四加碼迎賓表演及抽獎遊戲

▲▼遠雄海洋公園-海豚劇場精彩演出。（圖／觀光局提供）

▲遠雄海洋公園-海豚劇場精彩演出。（圖／觀光局提供）

宜花地區
21.綠舞莊園日式主題遊樂區：2/2~2/10春節門票3人同行1人免費
22.遠雄海洋公園：6歲以下、60歲以上享免費入園，宜花東鄉親390元優惠
23.怡園渡假村：2人同行1人免費等優惠方案。

ET快訊
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北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦

關鍵字：遊樂園,樂園優惠,六福村,麗寶樂園,義大樂園,觀光局,春節旅遊

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