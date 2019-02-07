人進高雄卻掉了行李！陸客遊台行李忘在小黃　警「鷹眼」助尋回

▲從浙江來到台灣旅行的陳先生一家，在警方的協助下找回行李。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

人真的進來了，可是行李卻掉了！一個來自大陸浙江的家庭趁春節連假來台灣旅遊，日前準備到高雄車站搭車時，行李忘在計程車上，趕緊求助火車站旁的派出所，警方經2小時調閱監視器畫面後，終於靠著「鷹眼」確認計程車車牌，立即透過車行聯絡司機送回，及時解決陸客的危機趕上原本預定的火車。

警方表示，當時陳姓陸客一家走進派出所時曾一度誤認為台灣人，不過對方開後才知道是陸客，全家一臉慌張的跑進派出所請求協助，經多方詢問下才知道從火車站下車時，不慎把行李箱留在計程車上，但卻沒有記下車牌或司機姓名，於是透過監視器逐個調閱，過了約兩小時後，終於在監視器上看到計程車清楚的身影，事後也立即透過車行聯絡道司機，將行李送回。

陳姓陸客表示，他們一家從來自浙江，春節期間來到台灣旅遊8天，相當感謝台灣警察的協助，當初把行李忘在計程車上，曾一度認為已經找不回來，還好遇到台灣警察願意協助調閱監視器設法聯絡到司機，讓他們相當的感激，也謝謝司機將行李送回。

▲陳先生認為，台灣人非常的友善，在警方及司機的協助下讓他們行程可以繼續。（圖／記者洪正達攝）