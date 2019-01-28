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台東波浪屋全館募款助蓋癌症大樓　陳子萱遠從達仁鄉來捐撲滿

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▲陳子萱帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉來響應募款活動，場面溫馨感人。（圖／台東縣政府提供，下同）

陳子萱（中）帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉來響應募款活動，場面溫馨感人。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東TTstyle原創館，全館16個店家27日起至3月3日止，共同發起「原創聚愛．送溫暖」波浪屋店家響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動，一位陳子萱小妹妹還帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉要捐贈給東基，場面溫馨感人，饒縣長歡迎鄉親及遊客到原創館逛街購物時，也可以到各店選購不同的義賣商品。

▲陳子萱帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉來響應募款活動，場面溫馨感人。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴出席響應並在簽名牆上簽名表達支持。

有感於癌症治療對任何家庭來說，都是很辛苦的事，尤其是對於醫療資源貧瘠的台東來說更是如此，身在台東的癌症病友們，往往必須歷經700多公里的路程，才能完成1次的治療，台東的癌症醫療資源如此匱乏，讓許多台東的癌症患者們只能耗時、耗費離鄉前往花蓮、高雄、台北求醫，面對身、心、靈上的長期醫療照護戰，身為台東在地的一員，波浪屋的店家史無前例的共同籌辦了這次的籌建募款支持活動。

募款活動於下午4時溫馨登場，縣長饒慶鈴縣長親自出席表達支持，並感謝16個店家發自內心的善舉，饒縣長表示，台東基督教醫院從2017年八月開始動工興建的「癌症醫療大樓」，整個癌症大樓的總籌募經費需要約4.5億元，但是目前仍然有約1.2億元的資金缺口，亟待各界一起發揮愛心支持籌建活動。

▲陳子萱帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉來響應募款活動，場面溫馨感人。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲在地知名的布拉瑞揚老師也帶個他的舞團一起來到現場參與快閃的演出。

饒慶鈴強調，這次原的募款活動非常特別，因為完全是由TTstyle原創館全館的店家自行響應「東基籌建－癌症醫療大樓募款活動」而發起的，實在令人感動及欽佩，希望到原創館的朋友們，不分男女老少，大家都能在活動簽名牆上簽名表達支持共襄盛舉。

TTstyle原創館各個店家為了支援這次的籌建活動，有的負責活動設計和規劃、有的負責與東基聯繫籌募細節，有的則是提供自家拿手的餐點響應這次的活動，兩位參與主持的保羅與瑪莉，也是有感於此次活動的意義非凡而義務加入協助，還有在地非常知名的布拉瑞揚老師，也特別帶個他的舞團一起來到現場參與快閃的演出，大家齊心協力籌辦如此有意義的活動，令人動容。

▲陳子萱帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉來響應募款活動，場面溫馨感人。（圖／台東縣政府提供，下同）

現場義賣商品。

這次的募款活動跟一般的募款方式不太一樣，因為是由原創館各店的店家分別進行義賣，所以遊客們到原創館逛街購物時，也可以到各店選購不同的義賣商品，這次義賣募款從27日開始一直到228連續假期3月3日結束，為期一個多月。

有興趣的朋友想多瞭解一些募款籌建的資訊，可以到原創館館3號店的2樓觀賞用愛縮短治癌之路─東基「癌症醫療大樓」籌建計畫展示，希望大家能夠踴躍支持。

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