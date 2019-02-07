幫84歲獨居爺爺大掃除！　高中生暖當「孫女」：加倍快樂

▲弘道基金會與金陵女中合作「寒冬助老、刻不容緩」活動。（圖／弘道提供，下同）



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台灣全面邁入高齡化社會，獨居老人更需要大家多一份關愛。家住新北市新莊的黃炎泉爺爺患有失智症，經常忘記東西放在哪裡，時間一久屋內也跟著雜亂，金陵女中與弘道老人基金會攜手合作，8名學生化身小孫女，不僅幫忙將物品歸位，還怕爺爺無聊派專人聊天，讓老人家能過好年。

黃炎泉今年已經84歲，隨著年紀增長記憶力也跟著退化，擔心找不到物品，就索性將所有東西都堆放在看得見的地方，整個客廳就跟儲藏室一樣亂，只剩下一條勉強可以通過的走道，就連床邊都有一堆一堆的雜物，家中都佈滿灰塵，弘道基金會才找上金陵女中幫忙清掃。

對於家中出現這麼多年輕人陪伴，黃炎泉說，「很不好意思，我家這麼擁擠，但我真的覺得很開心。｣金陵女中教師李明珠帶隊，與楊閔棻等8名學生到府打掃，大夥分隊行動，有人負責打掃，還有人在爺爺身旁陪聊天，甚至還細心將物品位置拍下，擔心爺爺打掃完忘記位置，以便歸位。

▲黃炎泉家中瞬間熱鬧起來，像多了許多孫女。

「學生們只做一點點，但對他來講意義很大！」李明珠以身作則跟學生們一起打掃。她說，這個時代長輩越來越多，希望透過活動讓學生學習，應該要如何跟長輩相處，在清掃、陪伴的過程中，也能當「一日孫女」，過年回家時也能比照。

李明珠分享，106年時樹林有位長輩受益後也感動不已，事後還煮菜回饋學生，「其實他平日非常寂寞」。連續2年參與的楊閔棻也說，平日喜歡在家聽音樂，但聽音樂只有自己快樂，如果出來幫忙打掃，看到長輩露出開心的笑容，自己會加倍快樂，同時看見凌亂的環境變乾淨，也是一種成就感。

據了解，弘道基金會每年都會發起「寒冬助老、刻不容緩」獨居弱勢老人照顧募款計畫。基金會企劃丁怡文說，基金會目標是在新莊約服務100名獨居長者，為30位獨居長者打掃住家，除了能乾淨過年，也希望讓長輩知道，自己並沒有被社會遺忘。

▲高中生幫忙整理房子，讓獨居長輩都能乾淨過好年。