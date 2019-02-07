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領養貓咪失聯！美女DJ殺貓分屍「內臟全挖光」　檢急查更多證據

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國際中心／綜合報導

泰國一名DJ女偽裝成愛貓人士，領養了一隻健全的貓咪後，卻突然與貓咪消失不見，讓獸醫無法追蹤到貓咪的最新情況，沒想到最後卻發現這名DJ女殘忍殺害貓咪，把貓咪的內臟與器官全部挖出來販售。檢察官審理時指出，目前尚無法憑貓咪的屍體證據來判刑。

綜合外電報導，一名自稱是獸醫姊姊的網友桑穆加琳（Issaraporn Samutgalin）在臉書社團指控，DJ女前往領養了一隻健全的貓咪，所有手續辦理後，她就完全沒有消息，但就接觸飼主的經驗而言，通常愛貓飼主會參加其他貓咪社團交流，然而DJ女領養貓後就找不到任何行蹤。

▲泰國DJ女疑似虐待貓咪，但檢方難以掌握證據。（圖／翻攝自臉書）

▲泰國一位DJ女假扮愛貓人士領養貓，最後貓咪慘死。（圖／翻攝自臉書，下同）

種種跡象都讓桑穆加琳完全不明白DJ女的行為，她回想，當天DJ女領養時，還把貓咪的盒子完全密封住，經過提醒「這樣會讓貓咪無法呼吸而致死」她才打開一些開口作為通風，「辦完手續後才懷疑，她看起來就不像是有養貓經驗的人。」

在領養2小時、打電話釐清貓咪的狀況是正常的手續之一，但DJ女領養後就音訊全無，再也找不到行蹤，之後才終於聯絡上，但聯絡時，DJ女卻說自己對貓毛過敏，貓咪不是泰國貓，所以最近都忙碌處理貓咪送養給別人的事宜，不要再打電話騷擾她，「很奇怪，貓咪不是都一樣嗎？還要選品種？而且貓咪不是泰國貓？」DJ女各種不友善，行為相當可疑。

▲泰國DJ女疑似虐待貓咪，但檢方難以掌握證據。（圖／翻攝自臉書）

桑穆加琳要求DJ女把貓咪送回來，不然就報警，最後DJ女終於把貓咪送來了，沒想到卻是一隻慘死的貓咪，原來這位DJ女偽裝成愛貓人士，領養貓咪之後就把貓咪打死，還把貓咪的內臟和器官都挖出來販售。桑穆加琳把警方收到小貓咪的畫面都錄影下來，完全無法置信竟然有人那麼可惡。

最新消息指出，檢調單位懷疑DJ女虐死小貓，且根據泰國《動物保護法》應能判刑2年有期徒刑與4萬元泰銖（約新台幣3萬8000元）；但檢方認為，證據目前只有一隻小貓的遺體，無法確認這隻貓咪與DJ女是否有關、或是否為DJ女虐待作為，僅有單方面指控也很難判定DJ女確實涉案虐待貓咪，因此警方仍在調查此事，確定是否有更多確切的證據。

▲泰國DJ女疑似虐待貓咪，但檢方難以掌握證據。（圖／翻攝自臉書）

▲泰國DJ女疑似虐待貓咪，但檢方難以掌握證據。（圖／翻攝自臉書）

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