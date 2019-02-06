20歲男戀上15歲高校女「一次就中」　按月給小孩撫養費獲免囚

▲20歲男戀上同是在環中路夜市打工的高一少女，發生性行為一次就懷孕生子，上為示意圖。（圖／CFP）



記者唐詠絮／台中報導

2017年20歲王男在中市環中路夜市打工，認識一名未滿16歲在該處打工的「小蓁」，兩人日久生情，王男帶她到住處產生性行為，沒想到嘿咻1次就懷孕，念高一的小蓁只覺得發胖，一次因腹痛，母親帶到醫院診查結果，才驚覺已經懷孕6個月，母親堅持帶到警局向王男提出告訴。

判決書指出，王男在2017年初與同在環中夜市上班的小蓁認識，明知她還只是就讀高一學生，年紀未滿16歲，還是把她帶到住處，雖未違反「小蓁」意願，沒有安全措施發生性行為1次。

▲20歲男戀上同是在環中路夜市打工的高一少女，發生性行為一次就懷孕生子。（圖／翻攝自環中夜市官網）

小蓁事後女方堅持生下小孩，王男在偵查及審理期間，均自白不諱，經採集小蓁所生女，與王男進行唾液比對，符合親子遺傳法則，不排除該嬰兒為被告親生女。

法官審酌，王男在劇團工作，經濟不佳，月收入經常只有2到3萬元，法院審理期間一直無法和解，一審判處王7月徒刑，王男答應按月支付小孩撫養費後和解，二審法官看到王男誠意，雖駁回上訴給予緩刑2年，不必入監。

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