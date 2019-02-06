當總統變成攝影師？蔡英文愛拍「貓主子」：蔡阿財身材不錯

記者蔣婕妤／台北報導

總統府建築百年系列活動舉辦攝影比賽，總統蔡英文年前特地前往參觀，除了分享印象深刻的作品，小英這次還化身「攝影師」，大方分享攝影作品，只是她的主題全都圍繞在「貓主子」身上，其中一張蔡阿財看電視的照片，蔡英文忍不住讚賞，「你不覺得蔡阿財身材不錯嗎？」

蔡英文參觀攝影比賽作品，最感興趣的兩幅作品分別是總統府的門把和憲兵照，為何選擇「門把照」，蔡英文說，她聽了導覽才知道，原來總統府的門把特意設計得比較低，因為這樣開門就要彎腰，是謙卑的姿態，她覺得很有意思；至於站在府前的憲兵站的直挺，讓蔡英文大讚非常帥氣。

除了分享印象深刻的照片，蔡英文也特別分享兩張「總統作品」，兩張照片的主題同樣都是「貓主子」蔡阿財。第一張照片中是蔡阿財在看動物星球頻道，小英自信表示，蔡阿財只看動物星球頻道，平常她辦公、蔡阿財就在一旁看電視，她還笑問記者，「你不覺得蔡阿財身材不錯嗎？」總統級的貓奴發言笑翻全場。

另一張作品則是蔡阿財睡覺四腳朝天，蔡英文說，之所以兩張作品都是蔡阿財，因為蔡阿財平常很少靜靜坐下來，難得看到貓主子安靜下來，特別想要捕捉，此外，蔡阿財也比較少跟大家見面，所以趁此機會跟大家分享一下自己的愛貓。

▼蔡英文化身攝影師拍愛貓。（圖／記者蔣婕妤攝）