　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新年願望「斬首蔡英文」！男大年初一許願　刑事局要辦了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府）

記者柯沛辰／台北報導

新年新希望，不少人都會許願期待未來更好。但有網友到總統蔡英文臉書許下「新年願望」，內容竟是「斬首蔡英文，中國大統一」，引發網上一陣騷動。刑事局表示，相關留言違反刑法305條《恐嚇危害安全罪》，警方已介入偵辦，後續將傳喚留言者到案說明。

事實上，嗆殺總統的類似案例不只一起。2017年2月，基隆59歲陳姓女子在臉書上偏激寫下「想把蔡英文給殺了、欺人太甚。」其他朋友見狀留言勸她冷靜、小心禍從口出，結果過沒多久刑事局果真找上門，將她依恐嚇罪嫌送辦。

當時陳女供稱，她沒有恐嚇的意思，只是覺得社會太亂，所有政策都跟原來不符合，然後整個社會氛圍越來越痛苦，看了其他人臉書貼文後，才會發表激進言論。

基隆地檢署認為，刑法的恐嚇罪是指有讓人感到心生畏懼，但陳女在外揚言加害，並沒有通知到受害者，加上是刑事局直接函轉市警局調查，並未再告知總統蔡英文；因此恐嚇罪並不成立。

基隆地檢署也引用大法官會議的509號解釋指出，人民對執政現狀不滿，言詞就算過度也要被視為政治言論，除非有具體危害元首安全舉動，否則不能夠以恐嚇言論來看待，國家應該給予最大限度的容忍，因此予以不起訴處份。
 

▲網友在蔡英文臉書留言「新年願望：斬首蔡英文，中國大統一！」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲網友到蔡英文臉書留言「新年願望：斬首蔡英文，中國大統一！」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

ET快訊
快訊／19：32東部海域4.3地震　網嚇：「搖一下」超大
舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！黑人傻眼：報應

關鍵字：斬首,蔡英文,恐嚇危害安全罪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新年願望「斬首蔡英文」！男大年初一許願　刑事局要辦了

喝下「加料的愛心豆花」！　正妹昏迷遭阿公級同事強吻襲胸

獨／嗆學生像孫安佐！　校長言語霸凌虛報經費老師逛網拍無人管

基隆男買菜騎車返家　路口被汽車撞死「蔬果散落一地」

快訊／高雄九如交流道重大車禍！　休旅車直直衝撞飛騎士

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

獨家專訪／讓網友無法好好洗車的背影！本尊就是拍照尺度超大的她

屋主泡咖啡招待還「秀24萬元金塊」　女清潔工隔天闖屋竊走

獨／中途學校暴醜聞！　校長親人入校過夜宛如度假村　

遠嫁日本與哥失聯40年！她除夕夜尋親　暖警溫馨協助團圓

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

快訊／新年願望「斬首蔡英文」！男大年初一許願　刑事局要辦了

喝下「加料的愛心豆花」！　正妹昏迷遭阿公級同事強吻襲胸

獨／嗆學生像孫安佐！　校長言語霸凌虛報經費老師逛網拍無人管

基隆男買菜騎車返家　路口被汽車撞死「蔬果散落一地」

快訊／高雄九如交流道重大車禍！　休旅車直直衝撞飛騎士

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

獨家專訪／讓網友無法好好洗車的背影！本尊就是拍照尺度超大的她

屋主泡咖啡招待還「秀24萬元金塊」　女清潔工隔天闖屋竊走

獨／中途學校暴醜聞！　校長親人入校過夜宛如度假村　

遠嫁日本與哥失聯40年！她除夕夜尋親　暖警溫馨協助團圓

連27場飆破30分　哈登：沒什麼可以阻擋我

虎航班機疑「鳥擊」空中盤旋1小時返小港　機場消防隊戒備

新年立志老是失敗？掌握3大關鍵成功率大增

快訊／19：32東部海域規模4.3地震　網嚇：「搖一下」超大

快訊／新年願望「斬首蔡英文」！男大年初一許願　刑事局要辦了

喝下「加料的愛心豆花」！　正妹昏迷遭阿公級同事強吻襲胸

過年天氣冷颼颼... 中醫師教你自製「天麻藥膳湯」預防小中風

重機過彎撞貨車！騎士高速「甩噴飛高空」掛貨架　鮮血四濺慘死

DIY「人形貓窩」材料做法超簡單！　貓奴全讚翻：腿得救了

從手榴彈到戰鬥機　一戰中的「5項創新」改變戰爭面貌

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

社會熱門新聞

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布..

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉..

夫手機半夜狂響　老婆一看氣壞了

鋪好的柏油路又被潑漆　網氣炸：..

即／九如交流道車禍　休旅車直直..

ATM存款失敗！螺絲工年終卡吐..

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」..

亡夫托夢「一定要買福袋」　母女..

日籍董座偷吃美女下屬　綠帽夫心..

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚..

重解南鯤鯓國運籤！韓國瑜逆轉勝..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

正妹裸貸還不出　金主拿4裸照嗆..

哥哥趕他出門　2個女兒都棄養

更多熱門

相關新聞

回應國運籤　蔡英文寫藏頭詩

每逢農曆過年，台灣各地廟宇都會抽出國運籤。總統蔡英文5日在臉書上表示，國家的運勢其實取決於全體國民，只要大家上下一心，就能好運向前行，並寫下藏頭詩，回顧這一路打拚的成果。

蔡英文春節提民主　路透：挖苦中國

小英跟「迷你廚師」做菜 　私房食譜曝光

赴法鼓山撞鐘　蔡英文：繼續為台努力

想拿總統紅包？蔡英文大年初一在這

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面