快訊／新年願望「斬首蔡英文」！男大年初一許願　刑事局要辦了

▲總統蔡英文。（圖／總統府）

記者柯沛辰／台北報導

新年新希望，不少人都會許願期待未來更好。但有網友到總統蔡英文臉書許下「新年願望」，內容竟是「斬首蔡英文，中國大統一」，引發網上一陣騷動。刑事局表示，相關留言違反刑法305條《恐嚇危害安全罪》，警方已介入偵辦，後續將傳喚留言者到案說明。

事實上，嗆殺總統的類似案例不只一起。2017年2月，基隆59歲陳姓女子在臉書上偏激寫下「想把蔡英文給殺了、欺人太甚。」其他朋友見狀留言勸她冷靜、小心禍從口出，結果過沒多久刑事局果真找上門，將她依恐嚇罪嫌送辦。

當時陳女供稱，她沒有恐嚇的意思，只是覺得社會太亂，所有政策都跟原來不符合，然後整個社會氛圍越來越痛苦，看了其他人臉書貼文後，才會發表激進言論。

基隆地檢署認為，刑法的恐嚇罪是指有讓人感到心生畏懼，但陳女在外揚言加害，並沒有通知到受害者，加上是刑事局直接函轉市警局調查，並未再告知總統蔡英文；因此恐嚇罪並不成立。

基隆地檢署也引用大法官會議的509號解釋指出，人民對執政現狀不滿，言詞就算過度也要被視為政治言論，除非有具體危害元首安全舉動，否則不能夠以恐嚇言論來看待，國家應該給予最大限度的容忍，因此予以不起訴處份。



▲網友到蔡英文臉書留言「新年願望：斬首蔡英文，中國大統一！」。（圖／翻攝蔡英文臉書）