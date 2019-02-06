福州長樂台青基地成立　主打「兩岸合作」投資額超過50億元

▲長樂區台灣青年就業創業基地正式授牌。（圖／翻攝吳航鄉情報）

記者蔡紹堅／福州報導

福州長樂區台灣青年就業創業基地（兩岸企業港）日前正式授牌，已有多家台灣企業簽約，總計劃投資額達11.1億元人民幣。基地將聚焦在兩岸同胞「共同規劃、共同經營、共同管理、共同受益」的合作模式，引導台灣青年來榕就業創業，實現兩岸共同發展。

此次招商簽約共有12個項目，包含台灣南良集團大健康連鎖服務站及商超供應鏈項目、台灣西西里航空科技股份有限公司航空科技產業鏈項目、台灣農(漁)業聯盟生技育成中心綠色藥食同源植物繁育項目等投資項目、台諧創新科技有限公司智慧康復系統項目、台灣國際幼兒智能教育培訓系統項目。

長樂區台港澳辦相關負責人表示，設立長樂區台灣青年就業創業基地，目的就是搭建服務平台，提供政策支持，為台灣青年來大陸實習就業創業營造有利環境，為更多台灣青年來大陸追夢創造有利條件，成為海峽兩岸青年互學互鑑、相知相親的重要橋樑。

台灣南良集團仁和健康福建區總經理何南輝指出，長樂區台灣青年就業創業基地落地,不僅搭建了一個兩岸經濟文化交流平台,也給台灣青年開闢了一條新的發展發揮途徑，希望台灣與大陸的合作能夠更加緊密,為台灣企業創造更多的發展空間，「希望台灣一些優質的醫療，還有台灣一些比較優質的服務落地之後，兩岸之間發展越來越快。」

台灣青年創業就業園規劃面積為4萬平方米，位於福州長樂（鶴上）商貿物流園區,福北線與峽漳線交會處，福平公、鐵高速，福州四環新繞城開口，機場高鐵沙京站等重要交通點都在此匯集，交通上十分便利。