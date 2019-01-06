福州融入「一帶一路」建設　與馬祖率先「融合發展」

▲福州十五屆人大三次會議。（圖／福州日報）

大陸中心／綜合報導

福建福州市長尤猛軍5日在福州市十五屆人大三次會議上表示，2019年將打造開放的福州，主動融入「一帶一路」建設，推動新一輪發展；對台交流合作方面，將落實68條惠台措施、加快復建台灣會館、促進榕馬（福州與馬祖）率先融合發展等。

據《中新社》報導，部署2019年工作時，尤猛軍表示，鼓勵企業到「一帶一路」沿線設立海外倉，大力發展跨境電商、離岸貿易等新型業態，力爭獲批國家跨境電商綜合試驗區；爭取國家惠台政策在自貿區率先落地實施，建立雙向投資綜合服務體系；力爭開通中歐（福州）班列。

據福州市政府工作報告顯示，在對台交流合作方面，福州將落實68條惠及台胞的具體措施，加強台灣青年就業創業基地建設，加快復建台灣會館，推動馬尾琅岐對台客運碼頭投入運營，促進榕馬（福州與馬祖）率先融合發展。

▲福州閩江金融街風光。（圖／CFP）

報告指出， 福州將構建全面開放新格局，做好中日「一帶一路」合作國際示範區籌備工作，推進「海上絲綢之路：福州史跡」申報世界文化遺產，深化「海絲」戰略支點城市建設；引進大型龍頭車企，做大青口汽車城和銀河國際汽車園，打造東南區域進口汽車集散中心；推動海峽基金業綜合服務平台落地，探索區塊鏈金融服務創新。

在自貿試驗區方面，尤猛軍強調，福州要建設自貿試驗區改革開放新高地，注重「首創性」探索，先行先試50項改革創新措施。

此外，尤猛軍表示，2019要深化建設「海上福州」，鼓勵航運企業增開國際航線，建設大宗商品、整車進口等倉儲集散中心，推動福州港集裝箱輸送量快速增長，打造國際深水大港。

▲位於馬尾琅岐的海峽青年交流營地。（圖／翻攝自福州新聞網）



2018年福州新區完成重點項目投資人民幣2050億元；自貿片區推出創新舉措27項；港集裝箱輸送量320萬標箱，貨物輸送量1.45億噸；長樂國際機場新增直飛莫斯科、巴黎等國際航線，空港出入境旅客同比增長23.5%；與比利時列日市、茅利塔尼亞努瓦迪布市締結友城關係。