彰化技職之光　柯程祐榮登技職傑出獎証照達人

記者唐詠絮/彰化報導

第14屆技職之光名單公布,員林農工應屆畢業生柯程祐在2864件報名表件中脫穎而出,以「滲碳滲氮熱處理」及「機械加工」2張乙級及6張丙級証照等優異的技術士証照,獲教育部頒技職傑出獎証照達人。

▲▼彰化技職之光,柯承祐榮登證照達人。(圖/記者唐詠絮翻攝,以下同)

目前就讀國立彰化師範大學工業教育系的柯程祐,曾獲全國技能競賽中區分賽工業機械修護職類金牌,總決賽工業機械修護類銅牌。高中時期一千多個日子裡,每天往返伸港到員林,連假日也不曾休息,上課時間認真學習,課餘時間不斷練習,任何移地訓練、模擬賽的考驗,憨厚的柯程祐秉持「一步一腳印」的家訓,投入大量心力,踏實地通過証照測試,並獲得競賽佳績。

因為大學同學來自高中、高職,技術底子差異很大,柯程祐常被老師分派擔任助理,當同學有疑問時,柯程祐就會一個步驟一個步驟地教導同學練習。「高中生的能力確實很強,只要示範細節部分,就學得很快。」柯程祐知道自己在技藝上的強項,還不足達到絕對優勢, 更努力研讀學科,尤其是英語文,十一月時通過solidworks公司所核發的mechanical design at the level of associate(CSWA),這是他的第一張國際証照。

柯程祐表示,「証照對我來說,是一種技術上的肯定。所以我不斷地學習不同的機器,可以說機器是我的老師吧。」爸爸柯峯茗說,「現在的環境真的像古人說的,萬貫家財不如一技在身。」他希望柯程祐以實務為重,在專業能力領域中持續創新與精進。