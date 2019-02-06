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彰化技職之光　柯程祐榮登技職傑出獎証照達人

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記者唐詠絮／彰化報導

第14屆技職之光名單公布，員林農工應屆畢業生柯程祐在2864件報名表件中脫穎而出，以「滲碳滲氮熱處理」及「機械加工」2張乙級及6張丙級証照等優異的技術士証照，獲教育部頒技職傑出獎証照達人。

▲▼彰化技職之光，柯承祐榮登證照達人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼彰化技職之光，柯承祐榮登證照達人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼彰化技職之光，柯承祐榮登證照達人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

目前就讀國立彰化師範大學工業教育系的柯程祐，曾獲全國技能競賽中區分賽工業機械修護職類金牌，總決賽工業機械修護類銅牌。高中時期一千多個日子裡，每天往返伸港到員林，連假日也不曾休息，上課時間認真學習，課餘時間不斷練習，任何移地訓練、模擬賽的考驗，憨厚的柯程祐秉持「一步一腳印」的家訓，投入大量心力，踏實地通過証照測試，並獲得競賽佳績。

▲▼彰化技職之光，柯承祐榮登證照達人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

因為大學同學來自高中、高職，技術底子差異很大，柯程祐常被老師分派擔任助理，當同學有疑問時，柯程祐就會一個步驟一個步驟地教導同學練習。「高中生的能力確實很強，只要示範細節部分，就學得很快。」柯程祐知道自己在技藝上的強項，還不足達到絕對優勢， 更努力研讀學科，尤其是英語文，十一月時通過solidworks公司所核發的mechanical design at the level of associate(CSWA)，這是他的第一張國際証照。

▲▼彰化技職之光，柯承祐榮登證照達人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

柯程祐表示，「証照對我來說，是一種技術上的肯定。所以我不斷地學習不同的機器，可以說機器是我的老師吧。」爸爸柯峯茗說，「現在的環境真的像古人說的，萬貫家財不如一技在身。」他希望柯程祐以實務為重，在專業能力領域中持續創新與精進。

▲▼彰化技職之光，柯承祐榮登證照達人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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關鍵字：員農,柯程祐,技職之光,證照,達人

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