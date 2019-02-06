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節水績效佳　洪月成二度榮獲經濟部節水達人獎

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▲▼節水績效佳，洪月成二度榮獲經濟部節水達人獎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼節水績效佳，洪月成（右）二度榮獲經濟部節水達人獎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2018年上半年降雨不如預期，造成水情嚴重吃緊，為呼籲國人共同預防旱情，經濟部水利署舉行「2018愛水節水表揚大會」，大葉大學環安中心技士洪月成以「積極推動水資源節約傑出成效」獲選為節水達人獎，這也是他人生中第二度獲獎。

▲▼節水績效佳，洪月成二度榮獲經濟部節水達人獎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

洪月成說，這次是他繼2013年後，第二次獲經濟部節水達人獎。大葉大學在節水工作上的努力可以說是不遺餘力，學校採行多元化節水設施，他舉例說明，除了運用體育館及各大樓屋頂等地點大量收集雨水外澆灌花木外，還興建MBR生物薄膜污水處理場，利用生物濾膜反應器處理污水成可再利用的中水。

▲▼節水績效佳，洪月成二度榮獲經濟部節水達人獎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲洪月成還將地下湧泉應用在園藝景觀。

洪月成還將地下湧泉應用在園藝景觀，打造美觀、環保與永續利用的綠色校園，最重要的是，學校採行智慧型監控系統，透過遠端監控可以清楚發現缺失，縮短漏水處理的時效。透過這些措施，讓全校用水量逐年下降，目前全校師生每年約可節省自來水7,340噸/年，相當於節省水費新台幣近10萬元。

▲▼節水績效佳，洪月成二度榮獲經濟部節水達人獎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲洪月成還在學校採行智慧型監控系統。

主導校內節水工作的莊基仁總務長則指出，大葉大學是以永續綠色大學為願景目標的大學，學校的水資源本來就不如平地學校充裕，再加上近年來學生人數增加導致用水負擔加重，所幸學校善用「節水科技與教育雙管齊下」策略，一方面持續實施節水教育激發出全校師生的節水意識，再加上結合校內專業老師與總務處的技術投入，因此才能創造出亮眼的節水績效。

▲▼節水績效佳，洪月成二度榮獲經濟部節水達人獎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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關鍵字：經濟部,水利署,節水,達人

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