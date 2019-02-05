職人風景/古物店得來不易 　葉家宏最感謝的還是家人

記者黃彥傑／台南報導

年僅30多歲，卻在南部古物界小有名氣的鳥飛古物店老闆葉家宏，因為對古物熱愛一頭栽進這圈子。大學時期四處走訪全台各地，只要看到有民眾丟棄在路邊的民藝老傢俱，就一車一車載回家重新整修，讓這些傢俱有了新生命。

▲葉家宏在店內整理物品。（圖／記者黃彥傑攝）

談到如何與這些民藝結緣，葉家宏說一開始只是為了要佈置自己房間，擺放一些老物特別有感覺，不知不覺就買了一堆，房間越堆越多擺放不下，就在父親倉庫圍起一間小房間，為從各地搜集而來的古物築起專屬空間。

而其實父親希望他接下家裡事業，覺得葉家宏整天和這些老東西在一起，不僅佔空間，根本沒人會買沒有商機，哥哥還因此笑他是個神經病「誰會跟你買這些垃圾？」但父親看到兒子在古物上的認真與執著，覺得應該不是玩玩的，慢慢願意放手讓他去做。





▲葉家宏訴說當時開店辛酸。（圖／記者黃彥傑攝）

不過搜集古物占了大半時間，與家業間的平衡還是出了問題。葉家宏與家人發生衝突的次數變多了，父親覺得「家裡給你薪水，然後心思不在工作上，整天往外頭跑，怎讓人看得下去？」即便如，葉家宏還是不願放棄，耐心地、不斷地和家人溝通再溝通，終於找到平衡點，父親看到兒子在倉庫小房間好像有做出成績，也再那麼要求一定非家業不可。

但葉家宏對於窩在倉庫小空間似乎不滿足，他需要更大空間發展，於是硬著頭皮跟母親借了50萬，在市中心找到合適地點。只是裝潢工程不斷追加預算，錢不夠了再跟母親借，前後借了近百萬，母親終於忍不住開口「你還要借多少？我們都把老本借給你了！」父親也說了狠話「我只能幫你到這裡了，剩下你自己想辦法！」父子關係降到冰點。所幸裝潢後的新空間，帶來更多迴響與效應，父母親看在眼裡，才了解兒子心中的想法。

▲葉家宏對於老物有著一份情感。（圖／記者黃彥傑攝）

隨著鳥飛古物店慢慢做出成績，葉家宏也受邀到大專院校演講，他強調，這一路走來非常幸運，遇到很多同行與前輩給予指導，讓他少走冤枉路「能做到現在，最感謝的還家人在背後支持，雖然當中發生多次衝突與不愉快，卻也是我成長的動力。」

▲葉家宏店內擺放從各地收來的老物。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲大型民藝老傢俱也是葉家宏喜愛之一。（圖／記者黃彥傑攝）