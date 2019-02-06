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優雅媽爆粗口不再「ㄍㄧㄥ」　女兒 ：只需做自己，我們負責寵她！

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▲失智後唐媽媽開始「真正為自己而活」。（圖／唐小姐提供）
▲邱小姐每天都會問媽媽，今天開心嗎？（圖／邱小姐提供，下同）

社群中心／特別報導

失智症是一場漫長的告別，我們往往想到的，是照護者背負著沉重壓力，但在照顧失智媽媽的邱小姐眼裡，「很辛苦？不，因為這是我們和媽媽一輩子最甜美的回憶！」屏東的邱媽媽曾經是幹練的布店闆娘，幾十年來和丈夫做生意帶大三個孩子，在兒女的眼中「溫婉有智慧，不說一句重話」，卻在步入晚年時患上失智症，爆出了粗口！

▲失智後唐媽媽開始「真正為自己而活」。（圖／唐小姐提供）

▲邱媽媽和先生一起經營布行生意。

現年82歲的邱媽媽，於76歲發現失智徵兆，是兒女眼中聰明好脾氣的母親，不但是位不折不扣的女強人，家事也一手包辦，即使工作和家庭忙碌，每天依舊維持美麗整齊的姿態，也受人敬佩。然而受丈夫過世的刺激，與身體狀態下滑，性情產生巨大轉變，不只開始挑兒女的毛病，還跟親戚鄰居起衝突。子女雖然難以相信，一向溫和的母親變得「歹鬥陣 」，還是接受了媽媽失智的事實

邱小姐回憶起媽媽失智初期，「她經常陷入憂鬱，生氣的對家人說：『 我頭殼已經壞去了！』」聽在耳裡很是心疼。邱媽媽從前是家庭支柱，責任重大，「什麼都好ㄍㄧㄥ，不輕易地表達自己喜好，凡事以家人為優先。」總是保持優雅姿態的她，得了失智症卻變得任性可愛，不用再辛苦矜持著過日子。

▲失智後唐媽媽開始「真正為自己而活」。（圖／唐小姐提供）▲失智後邱媽媽開始「真正為自己而活」。（圖／邱小姐提供）

▲從過去到現在，熱愛美食的性格從未變過。

邱媽媽會像小孩一樣吵著要吃甜點美食，某次吃了孩子買的昂貴葡萄，不但吃得出來，還會加一句：「下次再買，吃這葡萄我都不會咳嗽耶！」每次吃到很合胃口的美食，會不顧形象埋頭大吃，讓兒女們笑出來，使旁人感受出她的自在享受，流露著天真的幸福感。

在失智後邱媽媽開始「真正為自己而活」，享受的不僅有美食，還有美衣；年輕時開布莊，對服裝的講究並沒有隨著生病而遺忘，每次出發到醫院或日照中心，都會和外傭討論，穿哪套衣服比較好、睡衣也要挑過，還會跟女兒說：「妳沒買衣服嗎？要穿漂亮一點，不要都穿那一兩件啦！」

▼雖然失智，還是不忘關心女兒的生活。

▲失智後唐媽媽開始「真正為自己而活」。（圖／唐小姐提供）▲失智後唐媽媽開始「真正為自己而活」。（圖／唐小姐提供）

邱小姐面對媽媽可愛的要求，只好答應「好好好，明天就去買新衣！」這段話也讓她想起小時候，媽媽會要求孩子出門一定要注重服裝儀容，逢新年拜節時，會檢查大家是否整齊乾淨，才准去親戚家。這也證明失智不會失去原有的品味，昔日布店闆娘，依舊保有美的堅持。

很多人以為，失智就是失去生活的樂趣，但從邱媽媽與家人的親身經驗，證明了有醫院日照中心的正確引導與協助，兒女們得到意外的「收穫」，每天都會像逗小孩一樣問媽媽：「妳今天有歡喜嗎？」希望辛苦了大半人生歲月的媽媽，晚年盡情地做自己，享受美好事物，歡喜過每一天直到生命盡頭，就是兒女們最棒的禮物。

▲失智後邱媽媽開始「真正為自己而活」。（圖／邱小姐提供）

▲邱媽媽以前是幹練的女強人。

邱媽媽在屏基失智症個案管理師的協助下，配合醫生建議暫時服用抗精神病藥物，一天比一天進步，兒女們也正確理解失智症。邱小姐表示，在這場的漫長告別中，往好的方向思考，要珍惜這份母女情緣，「我們負責寵她！」努力回報恩澤。

由於昂貴的照護費用，失智症幾乎是花費最高的慢性病，我們都可能面臨相關問題。據台灣失智症協會資料，台灣失智症人口在2017年底已超過27萬人，65歲以上老人平均每13名就有一名患者，未來成長速度還會更快。

雖然失智症無法痊癒，但透過正確照護方式，能有效減緩惡化。失智問題在偏鄉特別嚴重，如果能力可及，我們可以「一塊用愛捐款，讓遺忘不遺憾 」從及早發現更進一步到及早治療，不只守護長輩，更能減輕照顧者的社會壓力與經濟負擔。

▲失智後唐媽媽開始「真正為自己而活」。（圖／唐小姐提供）

▲失智後邱媽媽開始「真正為自己而活」，自在的生活。

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