愛上桌遊！90歲奶奶6年不再打麻將　這幾款適合銀髮族

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▲▼ 過年玩桌遊,桌遊 。（圖／記者崔至雲攝）

▲過年與爺爺奶奶外公外婆一起圍爐玩桌遊也是個不錯的選擇。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

過年與家人團聚，除了聊天、吃飯、嗑瓜子，和爺爺奶奶外公外婆一起圍爐玩桌遊也是個不錯的選擇。長庚神經內科主治醫師徐文俊指出，預防老人失智、久坐不動、退化，除了出門走走外，也很鼓勵在室內動腦玩桌遊。

新天鵝堡桌上遊戲老師兔子表示，市面上的桌遊有很多，其實只要年長者不排斥，都是可以邀請爺爺奶奶一起玩得，像是，奇雞連連、超級犀牛、動物將棋等，都相當適合，他舉例自己的奶奶，以前也是很排斥玩桌遊，認為會聽不懂規則，甚至打擾孫子玩遊戲的興致，但在孫子的鼓勵下，現在已經玩桌遊5、6年了，以前只玩麻將，現在都只玩桌遊了。

▲▼ 過年玩桌遊,桌遊 。（圖／記者崔至雲攝）

▲兔子解釋，「超級犀牛」這款遊戲很適合與老年人一起來玩。（圖／記者崔至雲攝）

兔子認為，其實從簡單的桌遊開啟老人的興趣很重要，當老人們愛上後，不僅可以練習手的穩定度、集中度、活絡大小肌肉外，也可以讓老人的腦力時常運轉，避免腦力退化等問題，如果是孫子拉著爺爺、奶奶憶起玩的效果更好，也能促進家庭互動的機會。

徐文俊說明，麻將與桌遊相較之下，更建議老人玩桌遊，因為傳統麻就只能四個人玩，但是桌遊卻可以有很多人加入，有減緩老化的功能，增加社交互動，同時又可以依照身體狀況、理解能力選擇適當的桌遊，如果家中有長輩，不妨將桌遊當作新年的新活動。

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關鍵字：過年,團聚,圍爐,玩桌遊,神經內科,失智,桌遊

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