失智翁搭小黃「找嘸路」 運匠求助警查明身分幫他回家

▲93歲吳姓失智老翁，離家搭計程車卻無法說出確切去處，運匠求助市警五分局警方，警方查出身分通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

93歲的吳姓失智老翁，離家搭計程車到北區公園路說要領身分證，但無法說出確切位置，運匠十分困擾而求助市警五分局警方，警方比對查出其身分，通知家屬平安領回，獲得家屬感謝。

一名計程車司機載送一名老翁，12月20日下午1時40分，到市警五分局立人派出所求助，司機表示老翁從安南區北安路3段附近，上車稱欲前往北區公園路，因老翁一直無法說出明確地點，只好將人載到派出所請員警幫忙。

老翁下車後站在派出所門口不願入內，並表示不需警方協助；立人所副所長林敏祥、警員黃建綸上前好言勸說，才將老翁帶入所內休息。老翁表示要到公園路領身分證，員警即以協助領取身分證為由，向老翁詢問姓名，但老翁說出名字但出生年月日說已不記得了。

警方經以其姓名查詢戶役政系統，查出符合的資料有137筆資料，經比對查知老翁為93歲吳姓長者，戶籍設在永康區自強路，員警立即通知家屬至派出所帶回。家屬表示吳翁患有失智症，經常不告離家外出，造成家人困擾，對於警方熱心協助找回父親表示感激。

警方呼籲家中有失智之長者，應多加關心，讓其隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，亦可向社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，讓年長迷途之失智者，即時得到協助而迅速平安返家。