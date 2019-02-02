【瑪法達談星】十二星座01.30~02.05運勢！求新求變 扭轉乾坤

年節逼近，時序進入立春，新一波超級吉兆與「水瓶座新月」相繼登場，農曆豬年正式在2月5日揭幕的本週，從星象角度解讀，「水瓶座新月」（大年初一）帶來的改革創新、世代交替、青春勢力與顛覆傳統等動力，將讓原本「水瓶座之月」改變現狀、社會關懷的星象氛圍益發躍居主流。是一段鼓勵撼動既有權威的新勢力崛起期。

其他星象大事還有：1月31日的吉訊──「土星／海王星六合」；2月1日的警訊──「火星／冥王星角衝」；2月2至3日的一級吉訊──「金星／天王星三合」「歲星／水星六合」、金星入駐魔羯座；與2月4日除夕的「水瓶座新月」。

星象家提醒，除夕的「水瓶座新月」是個很適合藉以修正軌道、自我改進，並認真為來年許願的全年最強新月日。正值金星轉進重視紀律的魔羯座氛圍。可善用這股魔羯座基調，以務實自律的態度為新年訂下新目標，專注正向、訓練意志與恆心，定能積小勝為大勝。財星轉進調性理性務實魔羯座的本週期，正值歐美超級財報週，市場回歸基本面。投資人宜注意因應。

就個別星座而言，正值農曆年終、歲初交接期的本週，星象訊號強度與密度雖不如上週，但仍張力十足，星象正訊號強度與頻率也遠遠蓋過危機警訊，順遂星占壓倒性多數，且以土象星居多。運勢冠軍王落在，本命宮迎來吉星金星入駐，財富宮一度還有太陽、水星、月亮三星拱照的魔羯座。年底行事水到渠成、假期愉悅順心，很有發達富貴潛力。

運勢緊接在後的是處女座。今年運勢較保守的他們，拜大吉星歲星的加持祝福，難得在農曆封關與開春之際，出現出人頭地、捲起風潮的機會之窗，不可猶豫；運勢季軍的是金牛座。守護星轉進事業宮，還將有人生驚喜在年前造訪，事業、學業、財運與前途都很看好。「加官晉爵」指數稱冠群星。

愛情運：★★★★

金錢運：★★★★☆

事業運：★★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星

星座排行 摩羯座：運勢奔騰、游刃有餘、事半功倍，籌碼最多。

處女座：射中紅心、擦亮招牌、威名大振，聚焦最強。

金牛座：旗開得勝、高瞻遠矚、刮目相看，事業最旺。

雙子座：因禍得福、藍海勝出、近悅遠來，奧援最佳。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（01.30~02.05）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

炙手可熱，此消彼長。財星轉進事業宮的這段期間，新春開年將以事業開紅盤拉開序曲。歲末封關前事業看好度將以階段性新高作收，有領先群雄、備受各方看好與器重之勢，年前還可能有驚喜機會上門。意志力與判斷力有進步空間，宜遠離爭議誘惑、惹事豬隊友，以免遭受池魚之殃。假期好友歡聚頻繁。荷包變瘦。愛情是朵嬌豔玫瑰。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

闔家康泰，吉祥如意。幸福感急升、暖意洋洋的這段期間，年終追趕進度、挑燈夜戰終於順利達陣，克盡職守到最後一刻。新年開春將溫馨享受家人與親密另一半的陪伴，難得的寧靜祥和。只是工作盡義務多過享權利，過年前得加碼趕工結案，以迎接年後的新合作、新夥伴。法律協定、交涉協商順利。投資運看好。愛情是個向陽的幸福坡度。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

迎富納喜，年年有餘。財星進駐財富宮且守護星與事業星呈吉相的這段期間，成為「吸引力法則」的最佳幸運導體。需要的、想要的與擁有的、可控的，恰恰相近、不多不少，魚與熊掌得兼、當屬無憾。還可望在封關前喜獲某事業佳音，有刷新業績、副業興隆、合作提案上門之喜。新春財運漲停，招財指數領先諸星。愛情是電力滿格的柔情。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（01.30~02.05）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

相輔相成，天作之合。分外珍惜身邊夥伴與知心好友的這段期間，擁有堅強與忠實盟友做後盾，並肩作戰、默契十足，可望聯手解決難題、寫下紀錄，友情無價。社交群組汰舊換新，利重新洗牌、重建互信或重調距離。交友貴精不貴多。事業體質變遷、硬仗難免，所幸意志頑強，只要堅持，就有扳回機會。好禮上門。愛情是在心上長住的互許。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

送往迎來，知足常樂。如陀螺般轉個不停的這段日子，年終歲末諸事繁瑣、此起彼落，得眼觀四方、耳聽八面，隨時保持待機狀態與靈敏反應才能在第一時間快速解除各種危機，不傷筋骨。忙中有錯，直覺容易失之武斷失準。宜防匆忙之間衝動失策，做出不智之舉。新年假期回歸家庭田園、享受天倫。財力進多退少。愛情是任性變換的車道。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

得道多助，動靜皆宜。喜獲吉兆加持的這段日子，年終事業總結大成，擁有一票優質隊友助攻，集眾人之力在封關前最後一刻如期交卷，全年以高潮作收，值得為自己喝彩的一年。新春假期奮發動力滑落，「耍廢指數」大增，偏好以蝸居冬眠或其他惰態休憩犒賞自己。極簡主義帶來最大幸福感。財富引擎動力轉弱。愛情是滄海一粟的尋覓。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（01.30~02.05）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

吉人天相，無往不利。守護星與歲星呈吉相的這段日子，受超級大吉星歲星的寵眷，彷彿身穿無敵盔甲，儘管歲末一番艱苦戰役難免，卻總能在驚濤駭浪中順利過關斬將、全身而退。年終事業運作即時在隊友神助攻下急起直追，可望在最後一哩路逆襲勝出。落點遠較預期出色。年後將有另一波捷報傳來。偏財大爆發。愛情是一種慢性滲透。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

探本溯源，進退有據。平穩達陣、蓄勢待發的這段日子，年底封關前採保守策略，主打利基市場。事業經營在鞏固版圖前提下發揮效益極大值，寸土不失、固若金湯，讓挑戰者無隙可乘。新春假期事業能量獲得蓄積、補強與引燃，有助年後大動作翻身，爆出精彩火花。蹲得越低，跳得越高。財運起落，提防荷包失血。愛情是舒適恆溫的空調。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

汰弱留強，開春見喜。吉星金星與守護星呈吉相的這段日子，加上「水瓶新月」帶來的嶄新氣象，新春行大運，是諸星中最早心情整備就緒，在工作、生活或情感上主動出擊、拔得頭香的幸運客。機不可失，切莫等閒。歲末封關前將有一段清倉整頓的大掃除，必要的人事物斷捨離，減去包袱以提高戰力。年節財運優。愛情落在幸福象限。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（01.30~02.05）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

驚喜交加，鴻鵠有志。守護星繼太陽之後轉入事業宮，且另有意外喜訊來訪的這段日子，延續上週的超級好運，成就事蹟、專業風評與發言分貝顯著拉高，有喜中熱缺、躋身名流、贏得殊榮、名列前茅或接受表揚之類機緣，利深造進修、追逐大夢或行旅國際，喜在遠方。企圖越大，機會就越多。驛馬星動，財運大好。愛情是輕快跳躍的音符。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

飛來喜訊，天時地利。守護星與歲星幸運六合、且正值年度氣場相對強大的這段日子，延續上週的順遂強旺，運勢持續維持高爆發力。在個人相對守勢壓抑的這一季，分外值得牢牢把握。年終歲末事業將再有一波轟轟烈烈的非常之舉，搏得版面、一鳴驚人。拜歲星強力護持之賜，與幸運之神總是站在同側。風險胃納轉強，走出舒適圈的某大動作豪賭事後也證明正確無誤。正是不入虎穴焉得虎子。新年回歸樸實家居，享受單純居家、減壓低重力之樂。有賭徒衝動與好運。愛情是璀璨如星的心。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

日正當中，大吉大利。吉星金星轉進本命宮且吉兆臨門的這段日子，延續近半月以來的財運氣勢，「名利雙收」指數再添一筆佳績，看好度一路從年底延燒到年後，還有月餘的續航力。突破帶來多重豐收，堪稱被天使親吻的一段美麗人生。即使面對艱難挑戰，心情轉變、勇氣大增，反而能從中享受奮鬥的過程，與勞苦後帶來的成長與果實。年底封關前預作的種種布局，開發的替代路徑，年後都可望提早獲得回音、領先收成。財神垂青，生財有道，新年可望財源滾滾、利市大發。愛情是幸福超導體。