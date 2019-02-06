湖怪現身！女釣客抓到40kg「凸肚鯰魚」　網驚：根本鯊魚親戚

▲一般大小的鯰魚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

一名住在美國田納西州（Tennessee）的女子寶拉（Paula Cathey Smith）日前在肯塔基湖（Kentucky Lake）釣到一隻幾乎和她體型相當、重達88磅（約40公斤）的巨型鯰魚，猶如守護在當地的湖怪般。田納西州野生動植物資源局（ Tennessee Wildlife Resources Agency）將這難得的畫面拍下分享到網路上，有網友驚呼「莫非牠是電影風飛鯊（Sharknado）主角的親戚」。

綜合外媒報導，寶拉平時的興趣就是釣魚，不過從未遇見這麼巨大的鯰魚。當寶拉抱起整隻巨大鯰魚，試圖要朝準備拍照的相機鏡頭展示鯰魚的鬍鬚時，整個魚身、魚肚已經爆滿出她的雙手，就像抱著一個人類一般。寶拉表示，她從小就開始釣魚，多年來釣了很多魚，但這次和她丈夫凱（Ken Smith）一起「冒險」時，和過去遇到的狀況完全不同。

▲巨型鯰魚約40公斤，幾乎就像人一般巨大。（圖／翻攝自Tennessee Wildlife Resources Agency臉書）

野生動植物資源局表示，肯塔基湖與田納西河相連，該湖的深水裡全年棲息著鯰魚，但一般不太會在冬天遇見。據了解，這類型的鯰魚在背部和側面呈現藍灰色，而魚肚是鮮明的白色，成魚最大可以長到1.7公尺、重達68公斤。一般的鯰魚都介於0.5到1.3公尺、重量約在1.4到27公斤之間，往年捕獲鯰魚的最高紀錄是在20年前，由一位叫做密德基夫（Bruce W. Midkiff）的漁夫創下，那隻鯰魚的重量是47公斤。

寶拉表示，這次的經歷是很棒的回憶，之後丈夫退休後將會一起環遊世界去邂逅更多的魚。寶拉並沒有向媒體透露她是用什麼樣的釣餌及更多釣魚細節，抱著肥鯰魚拍照留念後也沒有帶走牠，而是將其放回湖中，讓這隻「湖怪」等待下一個有緣人。

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