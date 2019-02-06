　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老闆換「500萬特斯拉」…沒發給她年終　兩派網戰翻！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

免費政策取消！特斯拉超級充電站要收錢了。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉以生產高性能電動車著名。（圖／翻攝自Tesla）

網搜小組／綜合報導

一名去年底才剛生下寶寶的女網友，在臉書社團爆怨公社PO文說，她的老闆去年才剛牽了一輛價值500多萬元的豪華電動車特斯拉，卻不願意發給她年終獎金，就只因為他從年底11月開始請產假和育嬰假。她忍不住感嘆，「辛苦了將近一年…是我太慣老闆，還是台灣的老闆真的很糟呢？」

女網友發文說，她從去年11月開始請產假，12月底之後則是請留職停薪的育嬰假，因為小孩子有先天性心臟病，住院了2個月，讓她實在無法復職。女網友強調，在請假期間，若有公司事務請她協助，她也都義務幫忙，「但是讓我最心碎的，竟然年終裝死，完全沒有發給我。」

原PO網友說，她知道要不到年終了，純粹想抱怨一下老闆，年初買了一台500多萬的特斯拉，卻不發年終給她。她說，「辛苦了將近一年，產假還被打擾，是我太慣老闆，還是臺灣的老闆真的很糟呢？」但她最後也補充說，並沒有認為公司一定要給年終，且老闆辛苦了一年，買台車犒賞自己也不為過。

其他網友則紛紛留言說，「老闆不僅摳門，也愛欺負孕婦」、「這種老闆就別跟了」、「好老闆應該都會發，按照比例而已」、「不意外吧，很多大老闆都自己爽」；不過也有另一派網友認為，依法確實不一定要發年終，且留職停薪期間福利本來也會跟著停止，「年終不是法定要發，除非雙方契約有先約定」、「留職停薪期間公司確實是不用發年終給你的唷」。

ET快訊
爸媽第六感超準！他「一碰老婆想壞壞」電話秒響崩潰：怎拚第二胎
即／68歲再爆當爸！曾馨瑩傳懷第4胎「男豬寶寶」　郭董FB回
好市多BBQ醬＋豬肋排打趴美式餐廳　網跪求食譜：納入年菜

關鍵字：年終獎金,年終

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅行就像人生！「好旅伴」讓你明白什麼是一輩子的朋友

不只麻將、撲克牌　這些桌遊也有小賺一筆的快感

經常「分手又復合」影響精神健康！　專家：先解決一直存在的問題

訂5000元年菜放鳥！餐廳苦等5小時認賠　一桌12道料理全浪費

連百年保險套都有賣！地表最強拾荒藝術家　神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

優雅媽爆粗口不再「ㄍㄧㄥ」　女兒 ：只需做自己，我們負責寵她！

騷不騷一看就知道！國產羊肉VS進口　內行人揭密這樣挑

爸媽第六感超準！彰化哥「一摸老婆想壞壞」電話秒響…崩潰：怎拚第二胎

老闆換「500萬特斯拉」…沒發給她年終　兩派網戰翻！

初二入夜「濃霧暴鎖」！旅客苦困馬祖機場　南北竿8班機全部停飛

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

旅行就像人生！「好旅伴」讓你明白什麼是一輩子的朋友

不只麻將、撲克牌　這些桌遊也有小賺一筆的快感

經常「分手又復合」影響精神健康！　專家：先解決一直存在的問題

訂5000元年菜放鳥！餐廳苦等5小時認賠　一桌12道料理全浪費

連百年保險套都有賣！地表最強拾荒藝術家　神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

優雅媽爆粗口不再「ㄍㄧㄥ」　女兒 ：只需做自己，我們負責寵她！

騷不騷一看就知道！國產羊肉VS進口　內行人揭密這樣挑

爸媽第六感超準！彰化哥「一摸老婆想壞壞」電話秒響…崩潰：怎拚第二胎

老闆換「500萬特斯拉」…沒發給她年終　兩派網戰翻！

初二入夜「濃霧暴鎖」！旅客苦困馬祖機場　南北竿8班機全部停飛

湖人眾將陷交易傳聞　一盤散沙遭印城大軍狂電42分

網友1句話踩雷⋯陳冠希IG火大嗆余文樂潮牌！　翻臉這2人「不是我朋友」

重返亞蘭德《露露亞的鍊金工房》中文版發售日公開

旅行就像人生！「好旅伴」讓你明白什麼是一輩子的朋友

阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？

廣豐vs擴大 八德兩重劃區連袂衝買氣

健康運勢需注意的「3生肖」揭曉！謝沅瑾：屬牛應避免喪葬場合

不只麻將、撲克牌　這些桌遊也有小賺一筆的快感

開天窗數星星、看海放空聽海浪聲入眠　全台5間特色露營車精選

彰化技職之光　柯程祐榮登技職傑出獎証照達人

兄弟吵架翔翔「轉身穿鞋」　 黑人傻眼：你要去哪裡！

生活熱門新聞

初二要伺候大姑一家！老公：我們..

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛..

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早..

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年..

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

初二女友家拜年！未來岳母遞「超..

揭密「漢堡盒裂縫」用法！單手吃..

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關..

他連刮8張2000元虧爆！下張..

男友怨沒年終　女友枕頭下塞一包

陪妻回娘家！一開冰箱黑臭噴炸傻..

PO「母乳冰箱」炫耀　新手媽怒..

大年初二回娘家「6大項」禁忌！

更多熱門

相關新聞

男友怨沒年終　女友枕頭下塞一包

最感動的一次年終！一名男網友在臉書爆廢公社PO文，表示今年公司沒發年終獎金，但見身邊好友都有，忍不住向交往了6年的女友抱怨，沒想到女友聽完後竟偷偷在枕頭下塞了大紅包，裡頭除了6張千元大鈔外，還有一封感謝信，「你說你沒有年終，就由老婆包給你囉！」令原PO看了當場感動不已。

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

媽媽收紅包又要年終…他忍痛再匯3.6萬

年終獎金理財術　一張表看懂買保單優先排序

ATM存款失敗！螺絲工年終卡吐鈔口

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛吃的

應采兒「孕肚正面照」拜年！

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早買了

曾馨瑩第四胎將迎「男豬寶寶」

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面