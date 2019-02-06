老闆換「500萬特斯拉」…沒發給她年終　兩派網戰翻！

▲特斯拉以生產高性能電動車著名。（圖／翻攝自Tesla）



網搜小組／綜合報導

一名去年底才剛生下寶寶的女網友，在臉書社團爆怨公社PO文說，她的老闆去年才剛牽了一輛價值500多萬元的豪華電動車特斯拉，卻不願意發給她年終獎金，就只因為他從年底11月開始請產假和育嬰假。她忍不住感嘆，「辛苦了將近一年…是我太慣老闆，還是台灣的老闆真的很糟呢？」

女網友發文說，她從去年11月開始請產假，12月底之後則是請留職停薪的育嬰假，因為小孩子有先天性心臟病，住院了2個月，讓她實在無法復職。女網友強調，在請假期間，若有公司事務請她協助，她也都義務幫忙，「但是讓我最心碎的，竟然年終裝死，完全沒有發給我。」

原PO網友說，她知道要不到年終了，純粹想抱怨一下老闆，年初買了一台500多萬的特斯拉，卻不發年終給她。她說，「辛苦了將近一年，產假還被打擾，是我太慣老闆，還是臺灣的老闆真的很糟呢？」但她最後也補充說，並沒有認為公司一定要給年終，且老闆辛苦了一年，買台車犒賞自己也不為過。

其他網友則紛紛留言說，「老闆不僅摳門，也愛欺負孕婦」、「這種老闆就別跟了」、「好老闆應該都會發，按照比例而已」、「不意外吧，很多大老闆都自己爽」；不過也有另一派網友認為，依法確實不一定要發年終，且留職停薪期間福利本來也會跟著停止，「年終不是法定要發，除非雙方契約有先約定」、「留職停薪期間公司確實是不用發年終給你的唷」。