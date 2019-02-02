金廈兩門煙火對放初一登場　今年請到101煙火設計團隊

▲金廈煙火對放。（圖／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門與廈門共同舉辦的「2019年金廈春節煙火活動」將於２月５日（農曆大年初一）晚上8點至8點30分登場，金門的施放端在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口，廈門的施放端在環島路黃厝沙灘施放，雙方將跨海同步施放共8500發一般煙火及1080發高空煙火。

金門縣政府表示，金廈煙火施放活動已舉行多屆，今年由2019年台北101跨年煙火的設計團隊主導，規模比往年更加壯觀，活動當晚除了煙火以外，還有音樂表演、迎春節目，並提供熱食甜品。此外，金門縣府也安排了接駁專車及專船，接駁時間從下午5點30至11點，接駁船來往於水頭碼頭來往九宮碼頭，接駁車則來往於九宮碼頭及上林。

廈門方面在思明區環島路黃厝沙灘施放煙火，當天晚間環島南路部分路段將封閉，限制區域內的公交車輛也將採取改道、跳站、縮線、停駛等措施繞行，活動結束後則有18路、29路區間車從黃厝公交場站、黃厝海濱出發，為民眾提供接駁服務。

「2019年金廈春節煙火活動」金門方活動訊息

煙火施放時間：108年2月5日（大年初一）下午8點至8點30分。

暖場活動時間：下午6點至8點。

車船接駁時間：下午5點30分至11點。

船運：

水頭碼頭→九宮碼頭建議搭船時間下午5點30分、6點、6點30分、7點。

九宮碼頭→水頭碼頭搭船時間視現場人潮情況機動輸運。

預計當日人數眾多，如遇客滿即採機動對開模式，以利有效疏運。

車運：

活動當日下午5點30分至煙火開始前，民眾可於九宮碼頭搭乘接駁專車，於上林下車。

活動結束後，也提供返程至九宮碼頭之接駁專車，機動加開。