恐怖人妻拿平底鍋爆打出軌夫　割下生殖器煮成「奶油雞麵」

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奈及利亞日前發生一起恐怖妻殺夫事件！47歲人妻律師歐蒂碧（Udeme Otike-Odibi）因為懷疑50歲老公席姆（Sym）出軌，在盛怒之下竟拿平底鍋爆打席姆，將丈夫打昏後再拿刀狠刺腹部，活活將丈夫捅死，更恐怖的是，最後歐蒂碧割下席姆的陰莖，煮成一鍋「奶油雞麵」。

▲席姆當場開腸破肚慘死。（圖／翻攝英國鏡報）

據英國《鏡報》報導，席姆過去曾有一段婚姻，3年前和第一任老婆離婚後，便和歐蒂碧結婚。不過近來歐蒂碧懷疑席姆在外偷吃。去年5月2人發生口角與衝突，歐蒂碧氣得衝進廚房拿起平底鍋，朝席姆頭部狠狠爆打，不斷追問「你有什麼事瞞著我嗎？」隨後更持菜刀刺向席姆腹部，導致席姆當場開腸破肚慘死。

歐蒂碧即使已將丈夫刺死仍怒氣未消，認為一切都是「小頭」在作怪，於是割下席姆的陰莖，煮成一鍋「奶油雞麵」作為報復。事後歐蒂碧還打電話告知婆婆說，「媽對不起，我們發生衝突了。」另也向朋友說，自己做了一件很恐怖的事。

▲丈夫下體被煮成一道「奶油雞麵」。（圖／翻攝英國鏡報）

據了解，歐蒂碧擁有奈及利亞和英國雙重國籍，案發後企圖逃到英國，不過在出境前遭到警方逮捕，並在家中找到犯案用平底鍋及刀子。歐蒂碧否認一切指控，該案將在本月25日開庭審理。