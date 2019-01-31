造勢舞台突坍塌！奈及利亞政客慘摔秒消失　支持者看傻眼

A'uzu billahi minasheitani rajimi (Seek protection from the DEVIL) & podium collapsed.

I hope members of @OfficialPDPNig involved in the mishap during the campaign podium disaster are okay. I pray they are all okay. We may oppose @atiku but we wish you well. #ElectionisNotWar pic.twitter.com/bDyMZBwCwb — Kayode Ogundamisi (@ogundamisi) January 28, 2019

▲ 奈及利亞將在2月16日舉行總統大選，並在3月2日舉行州長、州議會成員選舉。

國際中心／綜合報導

奈及利亞在2月及3月將分別迎來總統大選以及州長選舉，主要反對黨人民民主黨（Peoples Democratic Party）28日在凱比州（Kebbi）舉辦造勢集會活動，但卻突然發生舞台崩塌意外，台上幾乎所有人連同舞台一起向下摔，造成多人受傷。

當天有大批政治人物出席活動，人民民主黨該州候選人Isah Muhammad Galaudi也現身會場。根據推特瘋傳的影片顯示，當時台上拿著麥克風的男子不斷高呼口號，台下民眾發出陣陣呼應聲。不料此時舞台卻突然崩落，台上多數人跟著向下跌落，瞬間消失在群眾面前，只有站在舞台最旁邊的人逃過一劫。

事實上，大約在一周前，東北部博爾諾州（Borno）首府邁杜古里的一場執政黨「全體進步大會黨」（APC）的造勢活動也有發生類似崩塌事故，當時造成1人死亡，50多人受傷。據傳是因為當時有人攀爬至遮陽涼亭上方，但亭子不堪負荷才坍塌。