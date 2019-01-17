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31歲「長毛女」PO露乳溝照找真愛　曝日有100追求者！

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▲▼ 奈及利亞網紅昆·奧卡福（Queen Okafor）。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 奧卡福近日在IG上PO出性感露照，照片中她單穿內衣、肩披薄紗，希望找到人生中的真愛。（圖／翻攝自Facebook，下同。）

國際中心／綜合報導

奈及利亞網紅昆·奧卡福（Queen Okafor），號稱是奈及利亞毛最長的女人。31歲的她日前在IG上PO出露乳照，大秀出自己的長毛豪乳照，並透露出自己正在找尋人生中的真愛。

據《tori》報導，奧卡福在當地是相當有名氣的網紅，儘管她天生毛線發達，全身上下幾乎都長滿了毛，但她一點都不自悲，反而喜歡大方地秀出自己的巨乳身材，更常常在IG上分享自己的北半球照，全身散發出自信的女王架式。

▼ 奧卡福常常大方秀出自己的「長毛北半球」， 以及她與好友們的合照。

▲▼ 奈及利亞網紅昆·奧卡福（Queen Okafor）。（圖／翻攝自Facebook）

只是前幾年一直在社群上大方曬恩愛的她，近日卻在IG上秀出清涼照表示，「單身的女王奧卡福尋找真愛的最新照片」。像是在宣告恢復單身的她，正在找尋有緣人一起共組美好生活。

▼ 奧卡福2017年8月在推特上表示，毛茸茸的女人獲得阿布加（奈及利亞首都）國立空中大學的錄取通知。（圖／翻攝自Queen Okafor推特）

▲▼ 奈及利亞網紅昆·奧卡福（Queen Okafor）。（圖／翻攝自Queen Okafor推特）

其實，奧卡福不是天生下來就長有一堆毛，身為家中5個孩子中排行第2的她，一直到21歲全身上下才突然迅速地長滿一堆毛。不過她不因此崩潰，反而曾透露自己因為長有毛髮，每天獲得至少100位追求者和崇拜者，包括已婚和單身的男人、男孩、女孩，甚至是男女同性戀也被她吸引。

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關鍵字：奈及利亞,昆·奧卡福,Queen Okafor

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