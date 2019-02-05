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全球最多人看的電視節目！　港媒解密春晚吸引10億觀眾

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▲張藝興春晚行走CD飆高音！　迪麗熱巴紅裙狂露「逆天美腿」。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲2019央視春節聯歡晚會。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸中央廣播電視總台春節聯歡晚會（簡稱：央視春晚）是官媒央視在每年除夕夜推推出的晚會活動，在龐大的人口基數加持下，2018年春晚吸引10億觀眾，是全世界最多觀看人數的電視節目。香港媒體報導，這場演出就像是美國感恩節的火雞，也許不是為每個人準備，但如果沒有它，節日氣氛就失去些重要的東西。

香港《南華早報》報導，自從1983年首度在電視上播出，央視春晚便一直是全球中國家庭在除夕夜觀看的主要節目。該報還採訪兩名華人，分享春晚對於中國人的重要性。

出生於香港、2001年至2016年居住在上海，現年50歲的林姓室內設計師提到，和香港相比，大陸內地的春節假期要長得多，在假期結束回到上海後，他發現自己沒什麼可做的，因為其他還沒回來。於是，他和朋友在那段時間裡看了春晚重播。

他提到，上世紀80年代初，春晚剛開播的時候是一件大事，由於當時有些村莊只有一部電視機，因此說是「整個村的村民一起看」一點都不誇張。也因此，每當央視在除夕夜直播春晚，在那個時間點，每個中國家庭都聚在一起，享用豐盛的晚餐。

▲TFBOYS、秦嵐、江疏影、景甜、吳磊春晚合唱。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲TFBOYS、秦嵐、江疏影、景甜、吳磊在今年春晚合唱。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

另一名奔走於新加坡、昆明和北京之間的新加坡籍作家羅毓瑜則認為，春晚是在中國改革開放後不久成為傳統的，「當一家人聚在一起吃團圓飯時，央視和所有省級電視台播放的唯一節目就是春晚。」

她認為，電視觀眾中的重要一部分是海外華人，對他們來說，「轉台到央視看春晚已經成為一項傳統」。像是自己便會和丈夫在新加坡與中國記者一邊聚餐，一邊看春晚。

羅毓瑜強調，過去在春節期間沒有什麼娛樂活動。現在，以春晚為背景，父母會跟朋友們打麻將或撲克牌，自己則會跟親戚或鄰居聊天，因為「一年才見他們一次」，這是一個好機會。「對我們來說，春晚仍是最重要的節目。」

▲▼ 林志炫《春晚》與容祖兒合唱（圖／翻攝YouTube）

▲ 林志炫與容祖兒擔綱春晚演出嘉賓（圖／翻攝YouTube）

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關鍵字：央視春晚,春晚,春節,除夕

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