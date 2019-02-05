新春車潮啟動！國道惡夢路段大盤點　國5最慘這時間行車時間多7倍

▲初一北部國道南下路況預報圖。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

除夕結束返鄉車潮，初一（2/5）起將有走春車潮湧現，初二則同樣會有南下回娘家車潮，到了初三，南下、北上車潮全面上路，初四五則多為北返車潮。《ETtoday新聞雲》整理高公局預估的易壅塞路段，國5在初三、四、五最慘，尖峰時段行車時間恐多7倍之久。

▲初一中部國道南下路況預報圖。（圖／高公局提供）

春節重點易壅塞路段

2/5（週二）初一

國1南下：8-13 時 楊梅-新竹系統（3倍）

9-13 時 彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3南下：8-13 時 三鶯-關西（3倍）

9-13 時 茄冬-西濱（3倍）

10-13 時烏日-霧峰（3倍）

國5南下：6-16 時 南港系統-坪林（5倍）

▲初二北部國道南下路況預報圖。（圖／高公局提供）

2/6（週三）初二

國1南下：8-12 時 楊梅-新竹系統（3倍）

9-13 時 彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3南下：9-12 時 三鶯-關西（3倍）

10-12 時 茄冬-西濱（3倍）

10-13 時 烏日-霧峰（3倍）

國5南下：7-15 時 南港系統-坪林（5倍）

▲國5在初三、四、五的尖峰時段，北上車潮行車時間恐多7倍。（圖／記者季相儒攝）

▲初三北部國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

2/7（週四）初三

國1南下：8-12 時 楊梅-新竹系統（3倍）

9-13 時 彰化系統-埔鹽系統（3倍）

北上：15-22 時 西螺-埔鹽系統（4倍）

15-22 時 南屯-后里（4倍）

15-22 時 新竹系統-竹北（4倍）

15-22 時 銅鑼-頭屋（4倍）

國3南下：9-12 時 三鶯-關西（3倍）

10-12 時 茄冬-西濱（3倍）

10-13 時 烏日-霧峰（3倍）

北上：16-22 時 關西-大溪（4倍）

16-22 時 大山-香山（4倍）

16-20 時 竹山-中興（3倍）

16-20 時 霧峰系統-霧峰（3倍）

國5南下：7-15 時 南港系統-坪林（5倍）

北上：12-23 時 頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6北上：16-19 時 國6西向舊正-霧峰系統（3倍）

▲初四北部國道北上路況預報圖。（圖／高公局提供）

2/8（週五）初四

國1北上：15-19 時 西螺-埔鹽系統（3倍）

15-19 時 南屯-后里（3倍）

15-19 時 新竹系統-竹北（3倍）

15-19 時 銅鑼-頭屋（3倍）

國3北上：16-22 時 關西-大溪（4倍）

16-22 時 大山-香山（4倍）

16-20 時 竹山-中興（3倍）

16-20 時 霧峰系統-霧峰（3倍）

國5北上：12-23 時 頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6北上：16-19 時 國6西向舊正-霧峰系統（3倍）

▲初三四五國5北上恐大塞，高公局建議以台9線替代國5頭城至坪林北上。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2/9（週六）初五

國1北上：15-19 時 西螺-埔鹽系統（3倍）

15-19 時 南屯-后里（3倍）

15-19 時 新竹系統-竹北（3倍）

15-19 時 銅鑼-頭屋（3倍）

國3北上：16-19 時 關西-大溪（3倍）

16-19 時 大山-香山（3倍）

16-18 時 竹山-中興（3倍）

16-18 時 霧峰系統-霧峰（3倍）

國5北上：12-23 時 頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6北上：16-19 時 國6西向舊正-霧峰系統（3倍）

▲初六北部國道北上路況預報圖。（圖／高公局提供）

2/10（週日）初六

國1北上：15-18 時 西螺-埔鹽系統（3倍）

15-18 時 新竹系統-竹北（3倍）

國3北上：16-18 時 關西-大溪（3倍）

16-18 時 霧峰系統-霧峰（3倍）

國5北上：12-18 時 頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（5倍）