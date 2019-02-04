春節出國人潮爆增！　2招往返桃園機場「避塞」路線快跟著走

▲今年出國人潮爆增，桃園機場預估初六達最高峰，單日旅客量估破15.6萬人次。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假長達9天，不少人趁長假期安排出國旅遊，桃園機場表示，初六單日旅客量估破15.6萬人次，將創史上新高。若於春節期間出國，可利用「台61線」作為台北往返桃機的的替代道路，或者選擇搭乘機場捷運，不怕塞在路上趕不上機。

春節期間出國，公路總局提醒用路人，可以利用台61線作為台北往返桃園機場的替代道路，可從台64線八里新店線往八里方向，銜接台61甲，台61線一路往南，由台61線大園交流道（34.95k處）下，行駛約500公尺左轉台15甲線，再接台4線，即可到達桃園國際機場。

桃園機場各航廈出入境尖峰時段

第一航廈

出境：上午7-8時、13-15時

入境：11-12時、15-16時、18-19時、21-23時

第二航廈

出境：上午8-12時、下午14-18時、夜間23-24時

入境：中午12時至23時

▲桃園機場捷運春節期間，2階段延長營運時間。（圖／機捷提供）

另外，桃園機場捷運也與桃機公司合作針對春節期間加開航班數據分析，春節期間採取兩階段延長營運時間。返鄉高峰期間及收假高峰期間（2月9日至2月11日）共6天，延長營運時間至次日凌晨1點。另外，也增加機場往北加班車每15分鐘一班（直達車、普通車交替發車），機場往南加班車每30分鐘一班（普通車），擴大服務。

▲機場捷運春節調整營運時間。（圖／桃捷提供）

提醒出國旅客，配合農委會動植物防疫檢疫局非洲豬瘟防疫作為，桃園機場已於2日上午10時起新增執行入境手提行李防疫檢查，由航空警察局於第一、二航廈入境匯流點共四個區域設置16台X光機，對來自中港澳航班旅客進行檢查。其他區域入境航班旅客，下機後請配合航空公司指引領取識別卡片，並於防疫檢查點繳回。