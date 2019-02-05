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除夕慰問戰備官兵　嚴德發：我國募兵制度就是精兵政策

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嚴部長除夕慰問戰備官兵　勉以保家衛國為榮。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者周力行基隆4日電

「弟兄姐妹們留值辛苦了，我來向大家拜年，新年快樂！」今天是農曆春節除夕，國防部長嚴德發代表三軍統帥蔡英文總統前往北部地區，犒慰春節戰備留值官兵辛勞，除了表達感謝與慰勉之意，也期許他們保持高度警覺，以輪值戰備，盡保國衛民之責為榮，全力守護國防安全。

嚴部長上午由政戰局長黃開森中將等人陪同，先後視導海軍131艦隊及三軍總醫院，了解各單位春節戰備輪值現況與規劃，實地前往戰情室慰勉留守官兵，犒慰辛勞，肯定他們在國人歡度除夕、團圓之際，持續為保衛國家安全而努力，讓國人得以平安過新年。

嚴部長十分肯定海軍131艦隊募兵成效，並培養所屬官兵擁有一專多能的專業職能，強化國軍人力資源與素質。

嚴部長強調，我國的募兵制度，就是精兵政策，依據部隊作戰需求，訓練官兵多項軍事專長，提升人力素質，精益求精，打造堅實國軍戰力。

「這是第幾次春節留守？」「在部隊過年習慣嗎？」「代部長向家人問好喔！」身為國軍大家長的嚴部長，在視導過程中，一再關心官兵戰備訓練之餘的生活照顧，指示幹部在過年留守期間為官兵加菜，妥善規劃休閒活動，營造溫馨的年節氣氛，讓弟兄姐妹們在部隊，也能歡欣過好年。

同時，嚴部長提醒幹部，注意休假在營外的官兵安全狀況，防杜酒駕與車禍問題，官兵間需相互提醒，快快樂樂過年，平平安安返營。

嚴部長除夕慰問戰備官兵　勉以保家衛國為榮。（圖／軍聞社）

除了代表蔡總統慰勉官兵年節留守辛勞，嚴部長特地前往三總，探視特戰傘兵秦良丰。

嚴部長說：「今天是除夕，我帶來所有國軍官兵的祝福，大家都祝福你早日康復，不斷地進步，加油！」，嚴部長年節期間再度探訪，讓秦良丰和其家屬們，感到相當欣喜和溫馨。

嚴部長表示，看到秦良丰一路走來，充滿信心，不怕艱難迎接挑戰，這就是國軍的表率，非常了不起；嚴部長並感謝整個三總醫療團隊對秦良丰的悉心照顧，也叮囑院方給予後續轉院與復健的周全協助。

此外，副參謀總長執行官陳寶餘上將今日也代表嚴部長及李總長前往花蓮與南部地區慰勉駐軍，了解戰備輪值及C-130運輸機疏運規劃，同時轉達各級長官對春節戰備部隊的關懷與祝福。

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